Resumen para apurados
- El PJ tucumano convocó a un Congreso partidario el viernes 4 en Simoca para postergar sus internas y respaldar a la fórmula de Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo.
- Según informó el medio, la cumbre busca definir el orden del día del justicialismo provincial ante la expectativa por la postura que adoptará el sector de Juan Manzur.
- La resolución marcará la cohesión del peronismo en Tucumán y definirá la estrategia de liderazgo interno frente al escenario electoral proyectado hacia 2027.
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