A 25 años de "Hijos del Culo", la Bersuit volvió a Tucumán y nos devolvió a la adolescencia
El Teatro Mercedes Sosa se llenó de canciones que marcaron a una generación y convirtieron Hijos del Culo en una puerta de entrada al rock argentino. Anoche, el público volvió a cantar aquellos himnos desde otra edad y con otra mirada.
Resumen para apurados
- Bersuit Vergarabat se presentó anoche en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán para celebrar los 25 años del lanzamiento de su emblemático disco "Hijos del Culo".
- El show repasó los clásicos de una obra clave del rock argentino editada en 2000, convocando a una multitud que revivió canciones que marcaron a toda una generación.
- La celebración ratifica la vigencia del grupo en el circuito federal y reafirma el legado cultural de sus producciones históricas ante públicos de distintas edades.
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