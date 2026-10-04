El consumo, con cautela: las ventas minoristas crecieron apenas 0,3% interanual en septiembre

Relevamiento

Al examinar el balance cualitativo sobre la situación interanual de los comercios, el 50,2% de los dueños de PyMEs encuestados señaló que el estado de su empresa no presentó cambios respecto al mismo mes del año anterior. Esta respuesta mostró una suba de 2,8 puntos porcentuales en comparación con el 47,4% registrado en agosto. Simultáneamente, el porcentaje que manifestó un retroceso en las condiciones de su actividad descendió al 44,3%, lo que representa una baja de 2,2 puntos porcentuales frente a la medición previa. Finalmente, la proporción de firmas que logró una evolución favorable se situó en el 5,6%, marcando una contracción marginal de 0,5 puntos porcentuales en el período.