Resumen para apurados
- Presentan una receta de bombones de avena y chocolate sin harina ni azúcar para sumar una opción saludable a la tradicional mesa dulce durante las fiestas de fin de año.
- La preparación combina avena, dátiles, pasta de maní y cacao amargo en procesadora. No requiere cocción y se moldea fácilmente tras una breve refrigeración antes de servirse.
- La propuesta permite anticipar los preparativos festivos al conservarse en frío o congelarse, respondiendo a la creciente demanda por opciones nutritivas y sin ultraprocesados.
La mesa dulce de Navidad suele reunir clásicos como el turrón, los confites, las garrapiñadas y distintas variedades de budines. Sin embargo, también existen alternativas originales para quienes quieren innovar en las celebraciones de diciembre y disfrutar de algo rico sin recurrir a las preparaciones tradicionales. Una opción diferente es elaborar pequeños bocaditos navideños de avena, chocolate y frutos secos, con una presentación que recuerda a los bombones rellenos.
Este postre no necesita harina de trigo ni azúcar refinada y se prepara con pocos ingredientes. La combinación de avena, cacao amargo, dátiles y pasta de maní permite conseguir una textura húmeda y compacta, ideal para formar pequeñas trufas. Además, se pueden decorar con coco rallado, chocolate amargo o frutos secos para darles un aspecto festivo y convertirlos en protagonistas de la mesa navideña.
Cómo preparar bombones navideños de avena y chocolate sin harina
Ingredientes (para aproximadamente 15 unidades):
1 taza y media de avena tradicional
10 dátiles sin carozo
3 cucharadas de cacao amargo sin azúcar
3 cucharadas de pasta de maní natural
2 cucharadas de leche o bebida vegetal
1 cucharadita de esencia de vainilla
½ cucharadita de canela
40 gramos de chocolate amargo sin azúcar para decorar
Coco rallado, pistachos picados o nueces trituradas
Cómo hacer bombones de avena y chocolate para Navidad
1. Colocar los dátiles en un recipiente con agua tibia durante 10 minutos para que se ablanden. Escurrirlos y procesarlos hasta obtener una pasta espesa.
2. Procesar la avena durante unos segundos, sin necesidad de convertirla completamente en polvo. La idea es conseguir una textura fina que permita unir los ingredientes, pero que conserve algo de consistencia.
3. Incorporar los dátiles, el cacao amargo, la pasta de maní, la leche, la vainilla y la canela. Procesar nuevamente hasta formar una masa húmeda y moldeable. Si queda demasiado seca, agregar una cucharada adicional de leche.
4. Llevar la preparación a la heladera durante 20 minutos para facilitar el armado. Después, tomar pequeñas porciones y formar bolitas con las manos.
5. Derretir el chocolate amargo a baño María o en intervalos de 30 segundos en el microondas. Bañar algunas bolitas y decorar las restantes con coco rallado, pistachos o nueces picadas.
6. Colocar los bombones en una fuente y refrigerar durante al menos 30 minutos antes de servir.
Cómo conservar y presentar este postre para Navidad
Una de las ventajas de estos bombones es que pueden prepararse con anticipación y conservarse en un recipiente hermético dentro de la heladera durante aproximadamente cinco días. También se pueden congelar para tenerlos listos cuando llegue el momento de organizar las celebraciones.
Para darles una presentación más navideña, se pueden colocar en pirotines individuales y distribuirlos en una bandeja decorada con frutos secos. Otra alternativa es preparar distintas coberturas para conseguir una combinación de colores y texturas.