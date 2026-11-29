La mesa dulce de Navidad suele reunir clásicos como el turrón, los confites, las garrapiñadas y distintas variedades de budines. Sin embargo, también existen alternativas originales para quienes quieren innovar en las celebraciones de diciembre y disfrutar de algo rico sin recurrir a las preparaciones tradicionales. Una opción diferente es elaborar pequeños bocaditos navideños de avena, chocolate y frutos secos, con una presentación que recuerda a los bombones rellenos.