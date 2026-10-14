El hipismo tucumano tendrá una fuerte presencia en Córdoba

Resumen para apurados
- Una delegación de 17 binomios tucumanos competirá este viernes en el Jockey Club de Córdoba por el 29° Campeonato Federal de saltos variados de la Federación Ecuestre Argentina.
- Los jinetes y amazonas representan a seis clubes locales en diversas categorías que van desde 0,60 hasta 1,30 metros de altura, con Ricardo Piola entre los máximos referentes.
- El certamen servirá para medir el nivel deportivo de Tucumán frente al resto del país y consolidar el crecimiento y la proyección del hipismo provincial en el calendario nacional.
La 29ª edición del Campeonato Federal de saltos variados, que comenzará este viernes en las pistas de césped y de arena del Jockey Club de Córdoba, contará con una importante delegación tucumana. Serán 17 los binomios que representarán al “Jardín de la República” en el certamen de hipismo organizado por la Federación Ecuestre Argentina.
La convocatoria representa una de las presencias más numerosas de Tucumán en los últimos años y refleja el crecimiento que viene experimentando la actividad en la provincia. Con jinetes y amazonas de distintas categorías, el hipismo tucumano buscará mostrar su evolución en una competencia que reúne a representantes de diferentes puntos del país.
Ricardo Piola, montando a “HSD Casalino”, será uno de los principales referentes. El jinete competirá en la prueba de mayor exigencia, con obstáculos de 1,30 metro, en la que intentará demostrar su nivel frente a destacados exponentes de la disciplina.
En Segunda categoría, con vallas de 1,20 metro, competirán Matías Saravia, con “León Lusitano”, y Martina Piola, con “Colina Nazareno”. En Tercera Mayor, también sobre 1,20 metro, estará Ana Salguero, quien montará a “La Preferida Otilia”.
La representación tucumana continuará en las pruebas de 1,10 metro, con Josefina Manzur montando a “HT Cash Flow Z” en Amateur, mientras que Constanza Viñas, con “El Morito Sorpresa”, y Catalina Piola, con “3 Coronas Marchante”, participarán en Tercera Mayor.
En las competencias de 1 metro, Flaviana Yubrin montará a “Tatabra Dallas” en Amateur y Ernestina Véliz Mascaro hará lo propio con “La Liofila Corcovo” en Tercera Mayor.
Por su parte, Lucía Carrizo Zappulla, con “Las Moras Lady Blue”, competirá en Tercera Menor sobre 0,90 metro. En esa misma altura, Emma Pucci Solivellas, con “AG Morocha”, participará en Escuela Mayor, mientras que Indiana Paz, con “Calchaquí Destino”, lo hará en Escuela Menor.
En Iniciados Menor, sobre 0,70 metro, estarán Evangelina Flores con “La Marianita Wonderches” y Valentina Vece con “Sissy”. Finalmente, en la prueba de 0,60 metro, competirán Lucía Núñez Conti con “AG Indio”, Victoria Concilio con “Gran Bill” y Giulia Pucci Solivellas, también con “AG Indio”.
La presencia de jinetes y amazonas en un abanico tan amplio de categorías también permite observar el trabajo que realizan las instituciones de la provincia en la formación de nuevos exponentes. Desde las pruebas iniciales, con obstáculos de 0,60 y 0,70 metro, hasta las exigencias de las categorías superiores, la delegación mostrará el desarrollo de un proceso que combina aprendizaje, experiencia y proyección deportiva.
El desafío en Córdoba será una oportunidad para medir el nivel de los representantes tucumanos frente a competidores de otras provincias y, al mismo tiempo, fortalecer la presencia local en el circuito nacional. La expectativa estará puesta en el desempeño de los binomios, que buscarán aprovechar esta experiencia para seguir creciendo en una disciplina que vuelve a ganar impulso en Tucumán.
Los 17 binomios representarán a seis instituciones: Establecimiento Ecuestre La Totorilla, Centro Ecuestre Al Galope, Establecimiento Ecuestre Don Vicente, Jockey Club de Tucumán, Club Hípico Las Moras y Establecimiento Ecuestre La Foresta.
Tucumán buscará dejar su huella en una de las citas más importantes del calendario nacional de saltos variados.