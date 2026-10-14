El hipismo tucumano tendrá una fuerte presencia en Córdoba

La presencia de jinetes y amazonas en un abanico tan amplio de categorías también permite observar el trabajo que realizan las instituciones de la provincia en la formación de nuevos exponentes. Desde las pruebas iniciales, con obstáculos de 0,60 y 0,70 metro, hasta las exigencias de las categorías superiores, la delegación mostrará el desarrollo de un proceso que combina aprendizaje, experiencia y proyección deportiva.