Los binomios tucumanos se lucieron en el Regional de hipismo de Santiago

Resumen para apurados
- La delegación de hipismo de Tucumán se consagró con múltiples títulos en el 53º Regional de Saltos Hípicos disputado recientemente en el Club Hípico de Santiago del Estero.
- Liderados por Sofía Brahim, campeona en vallas de 1,30 y 1,20 metros, los deportistas obtuvieron victorias en diversas categorías, desde los 0,70 hasta los 1,30 metros de altura.
- Este desempeño sobresaliente ratifica el liderazgo de Tucumán en el hipismo regional y proyecta un futuro prometedor para sus jinetes en las próximas competencias nacionales.
Los representantes tucumanos tuvieron una actuación sobresaliente en el 53º Regional de Saltos Hípicos, disputado en las instalaciones del Club Hípico Santiago del Estero. Con una destacada cosecha de campeonatos, subcampeonatos y podios en distintas categorías, la delegación del “Jardín de la República” confirmó que el hipismo tucumano manda en la región.
La gran figura del certamen de hipismo fue Sofía Brahim. Montando a “Label Hawai”, la amazona del Establecimiento Ecuestre Don Vicente se consagró campeona en las dos categorías más importantes de la competencia. Con autoridad, regularidad y precisión, se quedó con los títulos de Segunda categoría tanto en vallas de 1,30 metro como en 1,20 metro, ratificando su crecimiento deportivo.
Otra actuación destacada fue la de la experimenada Eugenia Juárez Chico, que junto a “Solaguayre Quintillo” obtuvo los campeonatos en 1,10 y 1,20 metro. También brilló Ana Salguero, campeona en 1,20 metro con “La Preferida Otilia” y subcampeona en 1,10 metro con “JH Homero”.
Los éxitos tucumanos continuaron con Silvia Medina, campeona en 1 metro con “LV Choose Your King”, y Lucía Zapulla, que logró el título en 1 metro y el subcampeonato en 0,90 metro con “LM Lady Blue”. En tanto, Ema Pucci se adueñó de la categoría de 0,90 metro con “La Marianita Wonderchez”, imponiéndose en las dos pruebas que disputó.
Victoria Concilio también celebró al quedarse con el campeonato en 0,70 metro junto a “Gran Bill”. Además, Flavia Yubrín, Guillermo Carceller, Daniel Coronel y Constanza Viñas sumaron valiosos subcampeonatos en sus respectivas categorías.
La cosecha tucumana se completó con triunfos parciales de Ernestina Véliz, Evangelina Flores y Génesis Apestey, además de los podios alcanzados por Elena Carceller y Paola Larrahona. Cada uno de esos resultados aportó puntos importantes para una delegación que se mostró competitiva en todas las alturas y categorías del concurso.
Con campeones en las categorías más exigentes y una fuerte presencia en los podios, Tucumán mostró todo su potencial en Santiago del Estero.