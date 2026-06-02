Los binomios tucumanos se lucieron en el Regional de hipismo de Santiago

La gran figura del certamen de hipismo fue Sofía Brahim. Montando a “Label Hawai”, la amazona del Establecimiento Ecuestre Don Vicente se consagró campeona en las dos categorías más importantes de la competencia. Con autoridad, regularidad y precisión, se quedó con los títulos de Segunda categoría tanto en vallas de 1,30 metro como en 1,20 metro, ratificando su crecimiento deportivo.