Hipismo: Las amazonas coparon la pista de La Liofila en Tapia

Resumen para apurados
- Las amazonas ganaron 30 de 31 pruebas en el inicio de la temporada de hipismo en La Liofila, Tapia, tras las demoras causadas por las lluvias en Tucumán y Salta.
- El certamen marcó el regreso a la actividad tras semanas de mal clima. Lourdes Solórzano destacó en la prueba principal de 1,30 metros en una pista en excelentes condiciones.
- El absoluto dominio femenino y el alto nivel técnico consolidan a las amazonas como protagonistas centrales para el calendario 2026 y el desarrollo del deporte en el NOA.
La temporada de hipismo en la provincia finalmente se puso en marcha y lo hizo con un certamen que dejó señales más que alentadoras de cara a lo que se viene. Luego de varias semanas marcadas por las lluvias, que impidieron trabajar con normalidad y retrasaron el calendario, el regreso a la actividad tuvo el impulso esperado: buen número de participantes, paridad en las pistas y, sobre todo, un buen nivel técnico.
El escenario elegido fue el imponente predio de La Liofila Polo Jumping, en Tapia, cuya pista de arena se mostró en excelentes condiciones para albergar un concurso de estas características. Durante dos jornadas, cerca de 60 binomios por día le dieron forma a un programa variado que incluyó pruebas desde Iniciados hasta las categorías de mayor exigencia, con la participación de amazonas y jinetes de Salta y de distintos puntos de nuestra provincia.
Si bien el arranque de la temporada siempre genera expectativas, lo ocurrido en este primer certamen dejó un dato contundente que marca una tendencia: el claro dominio de las amazonas. De las 31 pruebas disputadas entre sábado y domingo, 30 quedaron en manos femeninas. El único jinete que logró subirse a lo más alto del podio fue Marcos Flores, quien con “Blue” se impuso en Iniciados Mayor (0,60 metro) representando al Establecimiento Ecuestre La Foresta. Más allá de esa excepción, el protagonismo de las mujeres fue absoluto y atraviesa todas las categorías.
Dentro de ese panorama, uno de los nombres propios del fin de semana fue el de Lourdes Solórzano. “Lulú” ratificó su jerarquía en la prueba principal, con vallas de hasta 1,30 metro, al imponerse en ambas jornadas con la yegua “Cay Z”. En recorridos prolijos, seguros y sin fisuras, la amazona demostró por qué es considerada una de las referentes del NOA en los últimos años. Su doble victoria no solo marcó el pulso de la competencia mayor, sino que también dejó en claro que será una de las grandes protagonistas del calendario 2026.
Otro rendimiento destacado fue el de Juana Díaz, vencedora en ambas jornadas en 1,20 metro con “King’s Ingenioso II”. En las categorías formativas y de escuela también hubo actuaciones para resaltar. Lucía Núñez, con “AG Capellen”, triunfó en tres de las cuatro competencias de Iniciados con vallas de 0,50 y de 0,60 metro, mientras que la otra fue ganada por Evangelina Flores con “LM Wonder Chez”.
Elena Carceller, por su parte, tuvo un desempeño impecable en Escuela Menor, donde ganó las cuatro pruebas en las que compitió, tanto en 0,80 como en 0,90 metro con “El Capricho Chesterfield”, confirmando una notable evolución en su rendimiento. En tanto, Ernestina Cruz fue otra de las amazonas que dejó su huella, dominando en tres pruebas de Escuela Mayor con “Condesa” en distintas alturas. Bernardita Cossio, con “BM Indian Red”, se llevó los aplausos en 0,90 metro del primer día.
En las categorías formativas también hubo dos triunfos de Margarita Romano con “Bianca” (Iniciados Menor de 0,70) y de Zaira Morano con “Figurita” (Iniciados Mayor 0,70 metro). Milagros Toledo, con “Pegasus Carmen”, celebró el segundo día en Iniciados Mayor de 0,60 metro.
Ernestina Véliz, por su parte, también tuvo un papel protagónico. Se impuso en Tercera Mayor (0,90 metro) los dos días con “AG Corcovo” y coronó su gran actuación adjudicándose la prueba especial de cierre con dificultades progresivas, donde superó a Bernardita Cossio, que finalizó segunda con “Pegasus Carmen”.
Giuliana Díaz Solórzano tuvo un fin de semana de menor a mayor. El sábado fue segunda en la prueba de 1,10 metro con “La Liofila Coral”, relegada por una muy buena actuación de Ana Salguero con “La Preferida Otilia”. El domingo dio el salto de calidad al quedarse con esa misma categoría y también con la de 1,00 metro montando a “La Liofila Corsario”.
El repaso de ganadores se completa con nombres como Solana Ladetto, quien se quedó con la prueba de 1,00 metro el sábado con “Ambato Micky”; Josefina Manzur, ganadora en Amateur con “Cas Flow Z”; y Lourdes Cossio, que festejó el domingo en esa misma categoría con “La Liofila Chaman”.
Más allá de los resultados puntuales, el saldo que dejó el inicio de la temporada es positivo. La convocatoria, el nivel técnico y la competitividad observada permiten ilusionarse con un calendario atractivo. Pero, sobre todo, quedó en evidencia el gran momento que atraviesan las amazonas, que no solo dominaron en cantidad de victorias, sino que también marcaron el ritmo de la competencia en prácticamente todas las alturas.
Con este punto de partida, el hipismo tucumano empieza a tomar envión. Y si lo visto en Tapia es un anticipo de lo que vendrá, la temporada promete un protagonismo femenino que ya no es sorpresa, sino una realidad consolidada.