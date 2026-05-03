Hipismo: Las amazonas coparon la pista de La Liofila en Tapia

Dentro de ese panorama, uno de los nombres propios del fin de semana fue el de Lourdes Solórzano. “Lulú” ratificó su jerarquía en la prueba principal, con vallas de hasta 1,30 metro, al imponerse en ambas jornadas con la yegua “Cay Z”. En recorridos prolijos, seguros y sin fisuras, la amazona demostró por qué es considerada una de las referentes del NOA en los últimos años. Su doble victoria no solo marcó el pulso de la competencia mayor, sino que también dejó en claro que será una de las grandes protagonistas del calendario 2026.