Tapia volvió a latir con el hipismo y el cordobés Franchi se consagró campeón

El dirigente recordó con admiración los grandes torneos que alguna vez marcaron una época dorada del hipismo tucumano. “Nos gustaría llegar a tener un concurso como el que organizaba Jorge Niel Puig en el Jockey Club, con 20 jinetes de Primera categoría y pruebas del nivel de Buenos Aires. No es fácil, pero estamos construyendo de a poco para lograrlo”, señaló. Además, durante el fin de semana se realizó un emotivo homenaje a los socios fundadores de Club Hípico Tucumán, que durante décadas funcionó en el parque 9 de Julio. “La gente se divirtió mucho y hubo un lindo clima familiar. Fue una verdadera fiesta del deporte ecuestre”, resumió Solórzano.