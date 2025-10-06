Tapia volvió a latir con el hipismo y el cordobés Franchi se consagró campeón

La pasión por el salto volvió a encenderse en el kilómetro 4,5 de la ruta 341, en Tapia. Durante dos días, el predio de La Liofila Polo Jumping se transformó en el epicentro del hipismo regional con la segunda edición de su torneo interprovincial, un certamen que no solo reunió a más de 120 binomios por jornada, sino que confirmó el crecimiento de un club joven, pujante y con visión de futuro.
La impecable pista de arena y la presencia de amazonas y jinetes llegados desde Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba y distintos clubes tucumanos le dieron un marco de alto nivel a la competencia, que ofreció 20 categorías, con alturas que fueron desde 0,50 hasta 1,30 metro.
En la prueba central, la de Primera categoría, el cordobés Lautaro Franchi mostró por qué es un jinete destacada en el circuito nacional. Con apenas 26 años, pero una trayectoria que incluye el título del FEI South American Championship 2019 disputado en Paraguay, el representante de “La Docta” se lució con la yegua “La Liofila Cordillera” y ganó las dos jornadas, alzándose con el campeonato y con la admiración de todos.
“Fue un concurso espectacular. Felicito a los organizadores, que realizaron un gran trabajo para que todo salga muy bien. El club se encuentra ubicado en un lugar increíble”, dijo Franchi tras completar el recorrido decisivo en 84”82/100, relegando al segundo puesto a Lourdes Solórzano con “Río Bravo Antojo Z”.
Crecimiento sostenido
El entusiasmo también se reflejó en las palabras de Raúl Solórzano, uno de los organizadores del torneo, quien destacó la magnitud del evento y la respuesta de los competidores. “El concurso superó ampliamente nuestras expectativas. Hubo más de 120 binomios por día. Fue realmente espectacular y nos sorprendió gratamente”, expresó con orgullo.
Pero más allá de las cifras, Solórzano valoró el impacto social y deportivo del certamen: “Hubo mucho público. Se sumó gente del pato y del polo a observar el certamen de equitación. Este es un concurso nuevo, que recién tiene su segunda edición, pero el objetivo es que siga creciendo”.
El dirigente recordó con admiración los grandes torneos que alguna vez marcaron una época dorada del hipismo tucumano. “Nos gustaría llegar a tener un concurso como el que organizaba Jorge Niel Puig en el Jockey Club, con 20 jinetes de Primera categoría y pruebas del nivel de Buenos Aires. No es fácil, pero estamos construyendo de a poco para lograrlo”, señaló. Además, durante el fin de semana se realizó un emotivo homenaje a los socios fundadores de Club Hípico Tucumán, que durante décadas funcionó en el parque 9 de Julio. “La gente se divirtió mucho y hubo un lindo clima familiar. Fue una verdadera fiesta del deporte ecuestre”, resumió Solórzano.
Ana Salguero, subcampeona con “La Preferida Otilia” en Tercera categoría con vallas de 1,20 metro, remarcó el nivel general del evento. “Sin dudas fue uno de los certámenes más convocantes del año. Además hubo muy buen nivel en todas las categorías. La Liofila es un club que crece a pasos agigantados y tiene instalaciones de primer nivel”, afirmó la amazona de 23 años, representante de La Totorilla, de Macomita.
Salguero también destacó la exigencia técnica del recorrido: “El armado de pista fue desafiante, pero muy divertido. Salió todo perfecto y quedé muy contenta con mi desempeño”.
El entusiasmo se extendió a cada categoría, en un fin de semana que mezcló deporte, camaradería y el inconfundible espíritu ecuestre.
Los campeones fueron:
Primera (con vallas de 1,30 metro): Lautaro Franchi con “La Liofila Cordillera”.
Segunda (1,20 metro): Nahuel Salim con “Grama Hiperión”.
Tercera (1,20 metro): Sofía Brahim con “León Jocoso”.
Amateur (1,20 metro): Josefina Niel Puig con “La Liofila Condesa”.
Tercera Mayor (1,20 metro): Mercedes García Karlsson con “Top Casta de Semilly”.
Amateur (1,10 metro): Guillermo Carceller con “Baral Zoltan”.
Tercera Mayor (1,10 metro): Maximiliano Castellano con “Canary Z”.
Amateur (1 metro): Daniel Coronel con “Tempranillo Galo”.
Tercera Mayor (1 metro): Solana Palacios con “Miracles”.
Tercera Menor (1 metro): Chiara Caglianoni “D.E. Valentino”.
Tercera Mayor (0,90 metro): Maximiliano Castellano con “Etre RD Patric”,
Tercera Menor (0,90 metro): Chiara Caglianoni “D.E. Valentino”.
Escuela Mayor (0,90 metro): Alma Samalea con “Kebira”.
Escuela Menor (0,90 metro): Lucia Zapulla con “Lady Blue”.
Escuela Menor (0,80 metro): Elena Carceller con “El Capricho Chesterfield”.
Escuela Menor (0,70 metro): Faustino Escudero con “Príncipe”.
Iniciados Mayor (0,70 metro): Lara Santamarina con “SP Manuela”.
Iniciados Menor (0,70 metro): Simón Puente Rojas con “SP Pampita”.
Iniciados Mayor (0,60 metro): Milagros Toledo con “Pegasus Carmen”.
Iniciados Menor (0,60 metro): Malena Pereira Doz Costa con “SP Pampita”.
Iniciados (0,50 metro): Milagros Toledo con “Pegasus Carmen”.
Un cierre con futuro
La segunda edición del torneo de La Liofila dejó algo más que una lista de ganadores: dejó la sensación de que el hipismo del norte sigue vivo. Con organización, pasión y visión, Tapia se convirtió en un punto de encuentro para destacados exponentes y en una plataforma para nuevas generaciones.
En el aire, junto al polvo de la pista y los aplausos del público, quedó flotando una certeza: el hipismo tucumano volvió a galopar con fuerza, y La Liofila promete seguir siendo el escenario donde esa historia se escriba con cada salto.