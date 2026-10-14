Hallaron el naufragio más antiguo del mundo: estaba a tan solo 30 metros de profundidad

El hallazgo se concretó cerca de la costa de la isla de Kekova, en Antalya, donde los vestigios yacían dispersos sobre una pendiente submarina a tan solo 30 metros bajo la superficie. La ausencia total de madera impidió utilizar la tradicional datación por radiocarbono, por lo que los expertos debieron convertirse en detectives de la cerámica. Al analizar la forma particular de las más de 30 ánforas encontradas —caracterizadas por dos asas, una nervadura central y base plana—, los investigadores confirmaron que el diseño coincidía con piezas desenterradas en Egipto y Oriente Medio. "Comparando las técnicas de decoración... podemos afirmar sin lugar a dudas que nuestro pecio es de la Edad del Bronce Temprana. Esto es 100% seguro", ratificó Öniz. Junto al cargamento, los buzos hallaron tres grandes anclas de piedra, el equipaje de repuesto indispensable para afrontar las travesías más inciertas.