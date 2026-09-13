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Tragedia en Indonesia: al menos seis muertos y 129 desaparecidos tras el naufragio de un barco

La embarcación transportaba a 243 personas cuando naufragó en el mar de Java, según informaron las autoridades indonesias.

NAUFRAGIO.La embarcación transportaba a 243 personas cuando naufragó en el mar de Java, según informaron las autoridades indonesias.
NAUFRAGIO.La embarcación transportaba a 243 personas cuando naufragó en el mar de Java, según informaron las autoridades indonesias.
13 Septiembre 2026

Resumen para apurados

  • Al menos seis personas murieron y 129 desaparecieron tras el naufragio de un barco con 243 pasajeros en el mar de Java, Indonesia, por causas bajo investigación.
  • Equipos de rescate salvaron a 107 ocupantes. En este archipiélago los accidentes navales son frecuentes debido al clima adverso y a deficiencias de seguridad.
  • El operativo de búsqueda continúa para hallar a los desaparecidos, mientras el hecho reaviva los reclamos por controles más estrictos en el transporte marítimo.
Resumen generado con IA

Al menos seis personas murieron y otras 129 permanecen desaparecidas tras el naufragio de un barco de pasajeros en aguas de Indonesia, mientras los equipos de emergencia continúan con un amplio operativo de búsqueda y rescate.

La embarcación transportaba a 243 personas cuando naufragó en el mar de Java, según informaron las autoridades indonesias.

Hasta el momento, los equipos de rescate lograron encontrar con vida a 107 personas, mientras continuaban las tareas para localizar a los pasajeros y tripulantes que permanecían desaparecidos.

Las autoridades desplegaron embarcaciones y personal especializado en la zona del naufragio para intentar encontrar sobrevivientes.

Indonesia, un archipiélago formado por miles de islas, depende en gran medida del transporte marítimo para el traslado de pasajeros y mercaderías.

Los accidentes de embarcaciones son frecuentes en el país y en numerosas oportunidades fueron vinculados con problemas de seguridad, condiciones meteorológicas adversas y deficiencias en el cumplimiento de las normas de navegación.

Los equipos de emergencia mantenían activo el operativo mientras se intentaban establecer las causas del naufragio y determinar con precisión la cantidad de personas que viajaban a bordo.

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