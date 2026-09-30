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De La Plata a Turquía: una estudiante argentina representará al país en un congreso aeroespacial

Renata Berho, alumna de Ingeniería Aeroespacial de la UNLP, participará del Space Generation Congress 2026. Para viajar a Antalya necesita reunir fondos para pasajes y estadía.

RUMBO A TURQUÍA. Renata Berho viajaría a Antalya en octubre para participar del Space Generation Congress, donde estudiantes y profesionales debatirán sobre el futuro de la actividad espacial
RUMBO A TURQUÍA. Renata Berho viajaría a Antalya en octubre para participar del Space Generation Congress, donde estudiantes y profesionales debatirán sobre el futuro de la actividad espacial
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Renata Berho, alumna de la UNLP, representará al país en el Space Generation Congress en octubre en Turquía, elegida por su mérito para debatir el futuro espacial.
  • La joven superó un exigente proceso de selección internacional respaldada por su facultad, y actualmente busca patrocinadores para costear los pasajes y el alojamiento del viaje.
  • Las conclusiones del congreso llegarán al International Astronautical Congress, posicionando el talento juvenil argentino en la toma de decisiones de la industria aeroespacial.
Resumen generado con IA

En octubre, Renata Berho tendrá que mirar el mapa bastante más lejos de La Plata. La estudiante de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) fue seleccionada para participar del Space Generation Congress 2026, un encuentro que reunirá en Turquía a 150 jóvenes de distintos países para debatir sobre el presente y el futuro de la actividad espacial.

El congreso se realizará del 1 al 3 de octubre en Antalya, bajo el lema "Bajo una misma luna, entre todas las naciones". Berho fue elegida para representar a la UNLP y a la Argentina tras un proceso de selección que tuvo en cuenta la formación académica, la trayectoria y el potencial de impacto de los postulantes.

Ahora tiene por delante otro desafío: conseguir los fondos necesarios para viajar. La estudiante busca empresas, instituciones y particulares que quieran acompañarla para cubrir los costos de los pasajes y la estadía.

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150 jóvenes y una misma pregunta

El Space Generation Congress (SGC) es el encuentro anual del Space Generation Advisory Council (SGAC), una organización que cuenta con estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para asuntos relacionados con el espacio ultraterrestre.

Cada año, el congreso reúne a 150 estudiantes y jóvenes profesionales de entre 18 y 35 años. Durante tres jornadas, los participantes trabajan en grupos interdisciplinarios y elaboran propuestas sobre algunos de los principales desafíos actuales y futuros de la exploración espacial.

Las conclusiones de esos grupos serán presentadas ante el International Astronautical Congress, que se desarrollará en la misma ciudad y de forma inmediata al SGC. Allí confluyen representantes de agencias, empresas y organizaciones vinculadas con la industria aeroespacial internacional.

Para Berho, uno de los principales atractivos de la experiencia será compartir ese espacio con personas que están formándose y trabajando en distintas partes del mundo.

"El SGC es un espacio de trabajo y debate interdisciplinario de alto nivel. Vamos a interactuar cara a cara con empresas, universidades referentes y profesionales que lideran la agenda global para delinear el futuro del desarrollo espacial", explicó.

Su selección, según contó, es resultado de un recorrido que combina formación técnica, participación en programas científicos internacionales, liderazgo de iniciativas tecnológicas y compromiso con el desarrollo del sector espacial.

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El viaje que todavía falta conseguir

La Facultad de Ingeniería de la UNLP ya manifestó su acompañamiento a la estudiante. Berho también destacó el respaldo del decano, Dr. Ing. Marcos Actis, y el papel de la institución en su formación.

"Su apoyo es fundamental para transformar esta oportunidad en un proyecto institucional que hoy me permite representar a la Facultad y al país en un ámbito internacional de primer nivel", señaló.

El próximo paso depende de conseguir financiamiento para el viaje. Por eso, la estudiante abrió una convocatoria para empresas, instituciones y particulares que quieran convertirse en sponsors y colaborar con los gastos de traslado y estadía.

Para contactarla, se puede escribir a renaberho2@gmail.com. También está disponible en LinkedIn como Renata Berho y en Instagram como @rena.berho.

En octubre, entre jóvenes de distintos países que llegarán a Turquía para pensar el futuro de la actividad espacial, habrá una representante argentina. Para que Renata pueda estar allí, todavía queda una misión en tierra: conseguir el apoyo necesario para hacer realidad el viaje.

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