Ciudadanía por inversión: en qué consiste el programa que permite obtener la nacionalidad argentina por hasta U$S800.000

De acuerdo con esa reglamentación, la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión debe evaluar si el aporte cumple con los requisitos establecidos, solicitar informes a organismos como Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y elevar una recomendación a Migraciones. Ese organismo tiene a su cargo la decisión final sobre el otorgamiento o el rechazo de la ciudadanía.