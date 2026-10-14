El tesoro oculto de Tucumán: una imponente cascada entre montañas, arroyos y senderos
Ubicada a 2.750 metros sobre el nivel del mar en el pedemonte del Cerro Muñoz, la Cascada de El Rincón propone una caminata de intensidad moderada entre arroyos cristalinos y paisajes vallistos distintos de la conocida Cascasa de Los Alisos.
Resumen para apurados
- La Cascada de El Rincón emerge como un atractivo natural clave en Tucumán, ubicada entre El Mollar y Tafí del Valle para senderistas que buscan desconexión.
- El trayecto exige ascender a pie hasta los 2.750 metros sobre el nivel del mar en una ruta de 5 kilómetros entre arroyos y la típica vegetación de la Prepuna.
- Esta propuesta diversifica el ecoturismo en los Valles Calchaquíes al consolidarse como una alternativa agreste y menos concurrida que la tradicional Los Alisos.
A veces solo es necesario afilar la mirada. Si se logra abstraer un poco del tránsito y de la frecuencia con que los autos desaceleran y vuelven a arrancar por la ruta que conecta El Mollar con Tafí del Valle, es posible maravillarse con las montañas, los riscos y la frescura distinta de los cursos de agua de montaña. En medio de lo ya visto, de la costumbre de las observaciones accidentales, una geografía escarpada y rocosa se abre con un salto de agua imponente bajo el cielo diáfano de altura: la cascada de El Rincón, un tesoro oculto en un entorno conocido.
Los Valles Calchaquíes proponen las singulares vistas de un entorno agreste e intacto que recompensa a quienes se animan a caminar sin apuro y con los sentidos bien despiertos. Emplazada en el piedemonte del imponente Cerro Muñoz, la Cascada de El Rincón aparece como un hallazgo inesperado dentro de la geografía tucumana, ofreciendo un momento de silencio absoluto y conexión profunda en una zona donde el paisaje impone respeto.
El camino entre arroyos y vegetación de altura
El recorrido para acceder a esta joya natural comienza en el sector conocido como El Rincón, a unos 2.350 metros sobre el nivel del mar. A lo largo del trayecto, un arroyo de aguas cristalinas que nace en la misma cascada sirve como guía viva durante todo el itinerario. A diferencia de otros circuitos más concurridos de la región, como la clásica Cascada de Los Alisos, este sendero exige ascender hasta los 2.750 msnm. Esa diferencia de altitud se percibe tanto en el esfuerzo físico como en la progresiva transformación de la vegetación de Prepuna, dominada por pastizales de altura, musgos y arbustos adaptados al clima montañoso.
Para los entusiastas del trekking, la aventura demanda una experiencia básica en terrenos pedregosos. Se trata de una caminata de intensidad moderada con un desnivel positivo de 400 metros, que abarca un tramo de aproximadamente 2,5 kilómetros de ida y 2,5 de vuelta, demandando un promedio de una hora y media de marcha hasta la base del salto. Frente a la pared de roca granítica casi vertical, el chorro de agua de vertiente cae con fuerza desprendiendo una llovizna fresca que contrasta con el azul intenso del cielo vallisto.
Una pausa en el corazón del Norte
En tiempos donde el ritmo cotidiano parece excesivamente acelerado, esta escapada entre Tafí y El Mollar recuerda una verdad simple: la naturaleza sigue siendo una pausa necesaria para el espíritu. La Cascada de El Rincón aguarda entre rocas, altura y silencio para ofrecer una experiencia inolvidable en el corazón del Norte argentino.