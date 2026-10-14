El tesoro oculto de Tucumán: una imponente cascada entre montañas, arroyos y senderos

El camino entre arroyos y vegetación de altura

El recorrido para acceder a esta joya natural comienza en el sector conocido como El Rincón, a unos 2.350 metros sobre el nivel del mar. A lo largo del trayecto, un arroyo de aguas cristalinas que nace en la misma cascada sirve como guía viva durante todo el itinerario. A diferencia de otros circuitos más concurridos de la región, como la clásica Cascada de Los Alisos, este sendero exige ascender hasta los 2.750 msnm. Esa diferencia de altitud se percibe tanto en el esfuerzo físico como en la progresiva transformación de la vegetación de Prepuna, dominada por pastizales de altura, musgos y arbustos adaptados al clima montañoso.