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Antes de irse de Tucumán, Los Fundamentalistas pasaron por Tafí del Valle y recibieron una bienvenida especial

Los músicos fueron homenajeados por copleros vallistos, que les dieron la bienvenida con sus cantos ancestrales.

EN TAFÍ. Los Fundamentalistas disfrutaron los valles.
EN TAFÍ. Los Fundamentalistas disfrutaron los valles. PRENSA MUNICIPALIDAD TAFÍ DEL VALLE
Hace 1 Hs

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  • Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado visitaron Tafí del Valle tras su show en Tucumán, donde fueron recibidos por autoridades y artistas locales.
  • La estadía ocurrió luego de su masivo recital provincial. Durante el agasajo, copleros vallistos les dieron la bienvenida con cantos tradicionales.
  • Las autoridades locales destacaron el encuentro para posicionar a Tafí del Valle como un destino que combina identidad cultural y turismo de figuras nacionales.
Resumen generado con IA

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado aprovecharon su paso por Tucumán para visitar Tafí del Valle, donde fueron recibidos por autoridades locales y homenajeados por artistas de la zona.

La visita tuvo un momento especial con la bienvenida de los copleros vallistos, que compartieron sus cantos ancestrales como parte del recibimiento a los músicos. 

El encuentro, según se informó, buscó poner en valor las tradiciones de la región y acercar a los integrantes de la banda a una de las expresiones más representativas de la cultura local.

Antes de irse de Tucumán, Los Fundamentalistas pasaron por Tafí del Valle y recibieron una bienvenida especial

De la recepción participaron la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Inés Frías Silva; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva, y el secretario de Gobierno municipal, Gabriel Cruz.

Durante la jornada, los músicos fueron agasajados en el marco de una visita que combinó el encuentro con referentes locales y el reconocimiento a las raíces culturales de los Valles Calchaquíes.

Antes de irse de Tucumán, Los Fundamentalistas pasaron por Tafí del Valle y recibieron una bienvenida especial

La presencia de Los Fundamentalistas en Tafí del Valle se produjo durante su estadía en la provincia, donde la banda convocó a miles de seguidores con su presentación. 

Las imágenes del encuentro fueron compartidas por las autoridades locales, que destacaron la importancia de recibir a artistas de trayectoria nacional y difundir las tradiciones tucumanas.

Antes de irse de Tucumán, Los Fundamentalistas pasaron por Tafí del Valle y recibieron una bienvenida especial

Desde el municipio agradecieron la visita y resaltaron el valor de este tipo de encuentros para proyectar a Tafí del Valle como un destino capaz de combinar sus paisajes, su identidad cultural y la presencia de grandes figuras de la música.

Antes de irse de Tucumán, Los Fundamentalistas pasaron por Tafí del Valle y recibieron una bienvenida especial
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