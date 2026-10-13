Antes de irse de Tucumán, Los Fundamentalistas pasaron por Tafí del Valle y recibieron una bienvenida especial

Resumen para apurados
- Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado visitaron Tafí del Valle tras su show en Tucumán, donde fueron recibidos por autoridades y artistas locales.
- La estadía ocurrió luego de su masivo recital provincial. Durante el agasajo, copleros vallistos les dieron la bienvenida con cantos tradicionales.
- Las autoridades locales destacaron el encuentro para posicionar a Tafí del Valle como un destino que combina identidad cultural y turismo de figuras nacionales.
Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado aprovecharon su paso por Tucumán para visitar Tafí del Valle, donde fueron recibidos por autoridades locales y homenajeados por artistas de la zona.
La visita tuvo un momento especial con la bienvenida de los copleros vallistos, que compartieron sus cantos ancestrales como parte del recibimiento a los músicos.
El encuentro, según se informó, buscó poner en valor las tradiciones de la región y acercar a los integrantes de la banda a una de las expresiones más representativas de la cultura local.
De la recepción participaron la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Inés Frías Silva; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva, y el secretario de Gobierno municipal, Gabriel Cruz.
Durante la jornada, los músicos fueron agasajados en el marco de una visita que combinó el encuentro con referentes locales y el reconocimiento a las raíces culturales de los Valles Calchaquíes.
La presencia de Los Fundamentalistas en Tafí del Valle se produjo durante su estadía en la provincia, donde la banda convocó a miles de seguidores con su presentación.
Las imágenes del encuentro fueron compartidas por las autoridades locales, que destacaron la importancia de recibir a artistas de trayectoria nacional y difundir las tradiciones tucumanas.
Desde el municipio agradecieron la visita y resaltaron el valor de este tipo de encuentros para proyectar a Tafí del Valle como un destino capaz de combinar sus paisajes, su identidad cultural y la presencia de grandes figuras de la música.