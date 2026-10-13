“Entre vinos y futuro”: Fundación León visibilizará su programa de becas en los Valles Calchaquíes

Resumen para apurados
- Fundación León realizará la cata Entre vinos y futuro este jueves en el Museo Casa de la Ciudad para visibilizar su programa de becas en enología.
- La iniciativa apoya a estudiantes de la Tecnicatura en Enología y Viticultura en Colalao del Valle, combinando asistencia económica y desarrollo productivo local.
- El evento busca consolidar la formación técnica de jóvenes calchaquíes y fortalecer la industria vitivinícola regional mediante la educación formal.
La Fundación León realizará este jueves 15 de octubre la actividad “Entre vinos y futuro”, una cata de vinos que tendrá como protagonistas a los estudiantes que acompaña a través de su Programa de Becas para la Tecnicatura en Enología y Viticultura, que se dicta en Colalao del Valle.
El encuentro será a las 20.30, en el Museo Casa de la Ciudad, Salta al 500. Los pases se pueden adquirir en el siguiente enlace.
"Hay oportunidades que comienzan con una beca, pero que se proyectan mucho más allá de un acompañamiento económico. En los Valles Calchaquíes, el Programa de Becas de Fundación León busca acompañar a jóvenes que eligen formarse, construir un proyecto profesional y encontrar en la educación una herramienta para transformar sus propias historias y las de sus comunidades", destaca el director ejecutivo de León, Federico Díaz Marino.
En ese marco, “Entre vinos y futuro” será una oportunidad para visibilizar las trayectorias de los estudiantes becados que cursan la Tecnicatura en Enología y Viticultura, una formación estrechamente vinculada con la identidad productiva y cultural de los Valles Calchaquíes", remarcó.
"La propuesta permitirá conocer de cerca a quienes están transitando este camino de formación y compartir, a través de una experiencia en torno al vino, el esfuerzo, los aprendizajes y las expectativas que acompañan sus proyectos de futuro", añadió por su parte el director de Desarrollo de la fundación, Julio Picabea
Para Fundación León, invertir en educación es también acompañar capacidades, generar oportunidades y ampliar horizontes. Por eso, el Programa de Becas no se limita a facilitar el acceso a una carrera: procura sostener trayectorias educativas y contribuir a que más jóvenes puedan desarrollar sus capacidades en el territorio donde viven.
La cata reunirá diferentes etiquetas y saberes vinculados con el mundo vitivinícola, pero, sobre todo, pondrá en escena las historias de los estudiantes que hoy se están formando para ser parte del futuro de una actividad con profundo arraigo en la región. “Entre vinos y futuro” se realizará el jueves 15 de octubre a las 20.30, en el Museo Casa de la Ciudad, Salta al 500.
"Es una invitación a encontrarnos y, especialmente, a conocer y acompañar los sueños de quienes están construyendo su futuro a través de la educación", cerró Díaz Marino.