“Entre vinos y futuro”: Fundación León visibilizará su programa de becas en los Valles Calchaquíes

"Hay oportunidades que comienzan con una beca, pero que se proyectan mucho más allá de un acompañamiento económico. En los Valles Calchaquíes, el Programa de Becas de Fundación León busca acompañar a jóvenes que eligen formarse, construir un proyecto profesional y encontrar en la educación una herramienta para transformar sus propias historias y las de sus comunidades", destaca el director ejecutivo de León, Federico Díaz Marino.