El paraíso escondido de Tucumán: bosques, cascadas y senderos a poco minutos de la ciudad

Un pasillo se arma entre estructuras gigantescas y delgadas, ramificaciones que se juntan y se entreveran encapsulando y formando techos a base de las copas de alisos del cerro de verde brillante. Los arbustos hacia abajo conforman el terciopelo de una alfombra natural que se extiende a lo largo del trayecto, con plantas silvestres y helechos, y transiciona hacia los bosques de altura donde el pino del cerro recibe a los visitantes inmenso, ilimitado en sus proporciones y su belleza. Allí donde luego se abre a un campo límpido, a un relieve suave y verde, es la travesía que lleva por la Quebrada del Portugués, un ascenso único por las cercanías de la provincia.