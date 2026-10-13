EconomíaNoticias económicas

La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumula un 23,6% en lo que va de 2026

El Indec informó que el Índice de Precios al Consumidor registró una variación interanual del 33,4%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas mensuales, con un incremento del 3,1%.

INFLACIÓN. El IPC se aceleró en septiembre y se ubicó por encima del 1,7%
INFLACIÓN. El IPC se aceleró en septiembre y se ubicó por encima del 1,7%
Hace 42 Min

Resumen para apurados

  • En Argentina, el Indec informó que la inflación de septiembre fue del 1,9%, impulsada por alzas en servicios públicos, acumulando un 23,6% en 2026.
  • Las tarifas de luz, gas y educación lideraron los aumentos del mes, mientras que los precios regulados y estacionales superaron a la inflación núcleo, que marcó 1,7%.
  • Con una tasa interanual del 33,4%, la evolución de los precios regulados continuará marcando el ritmo del costo de vida y las metas económicas hacia fin de año.
Resumen generado con IA

La inflación de septiembre fue del 1,9%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,4%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un aumento del 23,6% durante los primeros nueve meses de 2026.

En el noveno mes del año, los precios regulados y estacionales registraron aumentos superiores a los de la inflación núcleo. Entre los principales factores que impulsaron las subas se destacaron las tarifas de gas y electricidad, las cuotas de medicina prepaga y los precios de las verduras, los tubérculos y las legumbres.

El FMI recortó la previsión de crecimiento para Argentina en 2026 y elevó sus estimaciones de inflación

El FMI recortó la previsión de crecimiento para Argentina en 2026 y elevó sus estimaciones de inflación

La inflación núcleo quedó por debajo del índice general

El IPC Núcleo, que excluye los precios estacionales y regulados, registró un incremento del 1,7% en septiembre. Según el Indec, entre los rubros que incidieron en esta variación se encontraron las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos.

Por su parte, los precios estacionales aumentaron un 2,9%, mientras que los regulados tuvieron una suba del 2,3%. Ambos indicadores se ubicaron por encima de la inflación núcleo y contribuyeron al resultado general del mes.

Inflación en Argentina: el IPC de septiembre se habría acelerado, presionado por los alimentos

Inflación en Argentina: el IPC de septiembre se habría acelerado, presionado por los alimentos

Vivienda y educación encabezaron los aumentos

Por divisiones, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró el mayor incremento mensual, con una suba del 3,1%. En segundo lugar se ubicó Educación, con un aumento del 3%.

En el extremo opuesto, Restaurantes y hoteles presentó una variación del 1,1%, la menor entre las divisiones mencionadas. Prendas de vestir y calzado, en tanto, registró un incremento del 1,4%.

Alimentos y bebidas, entre los rubros de mayor incidencia

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que tuvo la mayor incidencia en la variación del IPC en la mayoría de las regiones del país.

La excepción fue el Gran Buenos Aires, donde los gastos vinculados con la vivienda y los servicios públicos tuvieron el mayor impacto en el resultado de la inflación de septiembre.

La inflación en CABA se aceleró al 1,8% en septiembre, impulsada por educación, vivienda y alimentos

La inflación en CABA se aceleró al 1,8% en septiembre, impulsada por educación, vivienda y alimentos
Temas TucumánBuenos AiresRepública ArgentinaLuis CaputoSantiago BausiliJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pensiones No Contributivas de Anses: cuánto cobrarán en octubre y qué pasa con los pagos por DNI

Pensiones No Contributivas de Anses: cuánto cobrarán en octubre y qué pasa con los pagos por DNI

Lo más popular
Dos tucumanos fueron involucrados en una causa por narcotráfico en Miami
1

Dos tucumanos fueron involucrados en una causa por narcotráfico en Miami

“Súper Niño” en Tucumán: se esperan tormentas más concentradas y violentas
2

“Súper Niño” en Tucumán: se esperan tormentas más concentradas y violentas

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán
3

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán busca prevenir inundaciones con la apertura de dos canales
4

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán busca prevenir inundaciones con la apertura de dos canales

Girvau cruzó al abogado de la familia de Facundo Ferreira y analiza denunciarlo: “Esto no va a quedar así”
5

Girvau cruzó al abogado de la familia de Facundo Ferreira y analiza denunciarlo: “Esto no va a quedar así”

Ranking notas premium
Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán
1

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027
2

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán
3

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate
4

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate

El peso de una ausencia
5

El peso de una ausencia

Más Noticias
Girvau cruzó al abogado de la familia de Facundo Ferreira y analiza denunciarlo: “Esto no va a quedar así”

Girvau cruzó al abogado de la familia de Facundo Ferreira y analiza denunciarlo: “Esto no va a quedar así”

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen

El FMI recortó la previsión de crecimiento para Argentina en 2026 y elevó sus estimaciones de inflación

El FMI recortó la previsión de crecimiento para Argentina en 2026 y elevó sus estimaciones de inflación

Alerta amarilla y naranja por vientos de 100 km/h, granizo y tormentas: cuáles son las provincias más expuestas este martes

Alerta amarilla y naranja por vientos de 100 km/h, granizo y tormentas: cuáles son las provincias más expuestas este martes

Dos tucumanos fueron involucrados en una causa por narcotráfico en Miami

Dos tucumanos fueron involucrados en una causa por narcotráfico en Miami

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

“Súper Niño” en Tucumán: se esperan tormentas más concentradas y violentas

“Súper Niño” en Tucumán: se esperan tormentas más concentradas y violentas

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán busca prevenir inundaciones con la apertura de dos canales

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán busca prevenir inundaciones con la apertura de dos canales

Comentarios