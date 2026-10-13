La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumula un 23,6% en lo que va de 2026

Resumen para apurados
- En Argentina, el Indec informó que la inflación de septiembre fue del 1,9%, impulsada por alzas en servicios públicos, acumulando un 23,6% en 2026.
- Las tarifas de luz, gas y educación lideraron los aumentos del mes, mientras que los precios regulados y estacionales superaron a la inflación núcleo, que marcó 1,7%.
- Con una tasa interanual del 33,4%, la evolución de los precios regulados continuará marcando el ritmo del costo de vida y las metas económicas hacia fin de año.
La inflación de septiembre fue del 1,9%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,4%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un aumento del 23,6% durante los primeros nueve meses de 2026.
En el noveno mes del año, los precios regulados y estacionales registraron aumentos superiores a los de la inflación núcleo. Entre los principales factores que impulsaron las subas se destacaron las tarifas de gas y electricidad, las cuotas de medicina prepaga y los precios de las verduras, los tubérculos y las legumbres.
La inflación núcleo quedó por debajo del índice general
El IPC Núcleo, que excluye los precios estacionales y regulados, registró un incremento del 1,7% en septiembre. Según el Indec, entre los rubros que incidieron en esta variación se encontraron las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos.
Por su parte, los precios estacionales aumentaron un 2,9%, mientras que los regulados tuvieron una suba del 2,3%. Ambos indicadores se ubicaron por encima de la inflación núcleo y contribuyeron al resultado general del mes.
Vivienda y educación encabezaron los aumentos
Por divisiones, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró el mayor incremento mensual, con una suba del 3,1%. En segundo lugar se ubicó Educación, con un aumento del 3%.
En el extremo opuesto, Restaurantes y hoteles presentó una variación del 1,1%, la menor entre las divisiones mencionadas. Prendas de vestir y calzado, en tanto, registró un incremento del 1,4%.
Alimentos y bebidas, entre los rubros de mayor incidencia
Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que tuvo la mayor incidencia en la variación del IPC en la mayoría de las regiones del país.
La excepción fue el Gran Buenos Aires, donde los gastos vinculados con la vivienda y los servicios públicos tuvieron el mayor impacto en el resultado de la inflación de septiembre.
#DatoINDEC Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en septiembre con respecto de agosto y acumularon un alza de 23,6% en el aÃ±o https://t.co/oZPDcvl43a https://t.co/GHL70MJJgx— INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 13, 2026