Inflación en Argentina: el IPC de septiembre se habría acelerado, presionado por los alimentos

Resumen para apurados
- Consultoras privadas proyectaron que la inflación de septiembre en Argentina subió a entre 1,8% y 2,1%, empujada principalmente por el encarecimiento de alimentos y bebidas.
- El índice superó el 1,7% de agosto debido a fuertes aumentos en verduras y carnes, sumados a factores estacionales e incrementos en indumentaria y combustibles.
- La aceleración interrumpe la desaceleración previa y anticipa una mayor presión sobre el poder adquisitivo, desafiando el sendero desinflacionario del gobierno nacional.
Tras la desaceleración registrada en agosto, la inflación se habría acelerado en septiembre y se ubicaría entre el 1,8% y el 2,1% mensual, según las principales estimaciones privadas. Las consultoras coincidieron en señalar a los alimentos y las bebidas como uno de los principales factores de presión sobre los precios.
EconViews estimó una suba mensual del 1,8%, mientras que C&T Asesores Económicos e Invecq ubicaron la variación en el 1,9%.
En el caso de esta última, el relevamiento identificó a los alimentos y las bebidas entre los principales impulsores de los precios. Dentro de ese rubro, las verduras aumentaron un 11% y las carnes, un 2,1%.
Analytica, Eco Go, Equilibra y la Fundación Libertad y Progreso calcularon una inflación del 2% para septiembre. Analytica registró una variación del 0,8% en alimentos y bebidas durante la última semana del mes, mientras que el rubro acumuló una suba del 2,8% en cuatro semanas.
Eco Go proyectó un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto de agosto y señaló la incidencia de los componentes estacionales. Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso estimó que los alimentos y las bebidas no alcohólicas avanzaron un 3,2% durante el mes.
Orlando J. Ferreres & Asociados registró una inflación del 2,1% a través de su IPC-OJF, con una variación interanual del 30,8%. En esa medición, correspondiente al Gran Buenos Aires, los alimentos y las bebidas aumentaron un 2,3% y explicaron 0,8 punto porcentual del resultado general.
Alimentos, uno de los principales impulsores de los precios
Los relevamientos privados detectaron una mayor presión de los alimentos durante septiembre, aunque las variaciones difirieron según la consultora y la metodología utilizada.
La Fundación Libertad y Progreso calculó que los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron un 3,2% durante el mes, por encima de la inflación general del 2% que estimó para el mismo período.
C&T Asesores Económicos también identificó aumentos importantes dentro de ese rubro: las verduras registraron una suba del 11%, mientras que las carnes avanzaron un 2,1%.
Analytica, por su parte, detectó un incremento del 0,8% en alimentos y bebidas durante la última semana de septiembre. En la medición de cuatro semanas, el rubro acumuló una variación del 2,8%.
Las estimaciones también señalaron la incidencia de los componentes estacionales y de otros rubros, como la indumentaria y los combustibles. En conjunto, estos factores contribuyeron a que las proyecciones privadas anticiparan una inflación superior a la registrada en agosto.