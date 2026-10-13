Inflación: el Indec da a conocer el IPC de septiembre que se habría vuelto a acelerar

La dinámica reportada por los privados difiere de las metas señaladas desde el Gobierno. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que la inflación ya perforó el nivel del 2% y se ubica actualmente en un rango de entre 1,5% y 2%. Además, proyectó que, manteniendo el orden fiscal y monetario, el indicador podría quebrar el piso de entre 1% y 1,5% mensual durante los próximos meses o en 2027.