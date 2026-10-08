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La inflación en CABA se aceleró al 1,8% en septiembre, impulsada por educación, vivienda y alimentos

El índice porteño subió levemente frente al 1,7% de agosto y acumuló un 23,7% en lo que va del año. La inflación interanual bajó al 32,9%. El próximo martes se conocerá el IPC Nacional.

La inflación golpeó con más fuerza en los gastos fijos mensuales de las familias argentinas, desde diciembre de 2023.
La inflación golpeó con más fuerza en los gastos fijos mensuales de las familias argentinas, desde diciembre de 2023.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El IDECBA informó que la inflación en CABA subió al 1,8% en septiembre, traccionada por aumentos en educación, vivienda y alimentos.
  • El índice acumuló un alza del 23,7% en el año y 32,9% interanual. Aunque aceleró frente al 1,7% de agosto, la inflación núcleo descendió al 1,7%.
  • El dato porteño sirve como referencia para el IPC nacional del Indec; consultoras privadas anticipan una cifra general de entre el 1,8% y el 2% mensual.
Resumen generado con IA

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró levemente al 1,8% en septiembre, desde el 1,7% registrado en agosto, aunque se mantuvo por debajo del 2% por segundo mes consecutivo. El incremento estuvo impulsado principalmente por los aumentos en educación, vivienda, alimentos y salud.

Según informó este jueves el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), el Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) acumuló una suba del 23,7% en los primeros nueve meses de 2026, mientras que la variación interanual se ubicó en el 32,9%, 0,4 puntos porcentuales por debajo del registro de agosto.

El aumento de septiembre estuvo explicado principalmente por los incrementos en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Educación, que en conjunto representaron el 64,9% de la suba mensual del índice general.

Inflación en CABA: cuáles fueron los rubros que más aumentaron en septiembre

Dentro de las divisiones que integran el índice, Educación registró el mayor aumento, con una suba del 2,9%, como resultado de los incrementos en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal. Le siguieron Cuidado personal, protección social y otros productos, con un avance del 2,4%, y Prendas de vestir y calzado, que aumentó 2,3%.

Por su parte, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles también subió 2,3%, debido principalmente a los ajustes en los gastos comunes de la vivienda y los alquileres. Este rubro fue el que más contribuyó al incremento del índice general, con una incidencia de 0,47 puntos porcentuales.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 2,1%, impulsada especialmente por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres (11,3%). También se destacaron los incrementos en leche, productos lácteos y huevos (1,9%) y carnes y derivados (1,3%).

Entre los sectores que impactan directamente en el bolsillo de los consumidores, Salud aumentó 2,2%, principalmente por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga, mientras que Transporte avanzó 1,3%.

Otros incrementos relevantes se registraron en Información y comunicación (2,2%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).

En contraste, los menores aumentos correspondieron a Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,3%), Recreación y cultura (0,9%) y Seguros y servicios financieros (1%).

La inflación núcleo bajó al 1,7%, mientras que los estacionales aumentaron 2,3%

Durante septiembre, los Bienes registraron una suba del 1,6%, mientras que los Servicios aumentaron 2%. En agosto, estas categorías habían avanzado 1,6% y 1,8%, respectivamente, reflejando un aumento en los servicios.

La evolución de los bienes estuvo vinculada principalmente con los aumentos en alimentos, prendas de vestir y medicamentos. En el caso de los servicios, incidieron los incrementos en los gastos comunes de la vivienda, los restaurantes y las cuotas de educación y medicina prepaga.

En cuanto a las agrupaciones secundarias, los precios estacionales aumentaron 2,3%, impulsados principalmente por las subas en verduras y prendas de vestir. Este comportamiento contrastó con agosto, cuando habían registrado una caída del 2,9% por la baja en los precios vinculados al turismo.

Por su parte, los precios regulados subieron 2,1% en septiembre, frente al 1,8% del mes anterior. Los principales incrementos estuvieron asociados a las cuotas de educación formal y medicina prepaga, junto con los ajustes en las tarifas de agua, gas, electricidad, subte y colectivos.

En tanto, la inflación núcleo, de relevancia para observar cómo es la dinámica de los precios, medida a través del Resto IPCBA, se ubicó en el 1,7%, por debajo del 2,1% de agosto. En términos interanuales, este indicador se desaceleró al 31,6%.

Este informe, sirve de referencia para la inflación nacional que se dará a conocer el próximo martes 13. En ese marco, las consultoras económicas ya prevén que los precios se ubicarán en torno al 1,8% y el 2% mensual.

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