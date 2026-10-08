La inflación en CABA se aceleró al 1,8% en septiembre, impulsada por educación, vivienda y alimentos

Inflación en CABA: cuáles fueron los rubros que más aumentaron en septiembre

Dentro de las divisiones que integran el índice, Educación registró el mayor aumento, con una suba del 2,9%, como resultado de los incrementos en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal. Le siguieron Cuidado personal, protección social y otros productos, con un avance del 2,4%, y Prendas de vestir y calzado, que aumentó 2,3%.