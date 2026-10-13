Malvinas: el Reino Unido autorizó el avance del proyecto petrolero Sea Lion y crece la tensión con la Argentina

La decisión se conoció después de que el gobierno de Javier Milei presentara un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para intentar impedir las actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte. La Argentina había intimado previamente a Londres a detener las operaciones vinculadas con el proyecto y, tras el vencimiento del plazo establecido, avanzó con una presentación judicial internacional.