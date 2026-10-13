Malvinas: el Gobierno recurrió al Tribunal del Mar para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion

El presidente,Javier Milei, recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales que permitan frenar la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, donde se desarrolla el proyecto petrolero Sea Lion. La decisión se conoció después de que venciera el plazo de dos semanas que la Argentina había concedido al Reino Unido para que detuviera las actividades relacionadas con la iniciativa.