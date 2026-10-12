Chile alertó por un posible conflicto con Argentina por un buque que viajará a Malvinas
El buque mercante Danstar prevé inaugurar una ruta de abastecimiento entre Punta Arenas y las Islas Malvinas a fines de 2026. Organismos de inteligencia chilenos advirtieron sobre un posible incidente con fuerzas argentinas, en medio de las diferencias por la navegación en el Atlántico Sur.
Resumen para apurados
- Chile alertó por posibles tensiones con Argentina ante el viaje del buque Danstar a Malvinas a fines de 2026, para abastecer las islas desde Punta Arenas.
- La ruta marítima busca captar un mercado de U$S 20 millones, pero Argentina exige permisos previos según el Decreto 256/2010 para navegar por sus aguas con destino a las islas.
- Inteligencia chilena teme una interceptación de la Armada argentina, lo que pondría a prueba el Tratado de Paz de 1984 y reactivaría la tensión geopolítica en el Atlántico Sur.
Chile encendió una alerta ante las posibles consecuencias diplomáticas de una nueva conexión marítima con las Islas Malvinas. El proyecto contempla que el buque mercante Danstar, de bandera chilena, transporte provisiones desde Punta Arenas hasta el archipiélago a fines de 2026, en una operación que podría generar tensiones con la Argentina por las normas que regulan la navegación hacia las islas.
Según informó BAE Negocios, los reportes de inteligencia chilenos contemplan como escenario de máxima gravedad una eventual interceptación o captura de la embarcación por parte de la Prefectura Naval Argentina o de la Armada. Sin embargo, hasta el momento no se informó de una decisión oficial argentina de detener el buque ni existe una fecha confirmada para su partida.
Cómo será la nueva ruta marítima de Chile hacia Malvinas
El proyecto de la empresa Easter Island Naviera busca establecer un servicio periódico de abastecimiento desde el puerto de Punta Arenas, en la Región de Magallanes, hasta Puerto Argentino, en las Islas Malvinas.
El Danstar tiene bandera chilena y una capacidad de carga de 1.389 toneladas. La embarcación transportaría alimentos, materiales de construcción, maquinarias y otras provisiones destinadas al abastecimiento del archipiélago.
La iniciativa también apunta a ampliar la participación comercial de la Región de Magallanes en un mercado que, según estimaciones difundidas por medios chilenos, supera los U$S 20 millones anuales.
Uno de los principales atractivos de la ruta es su distancia. El recorrido desde Punta Arenas sería unos 1.100 kilómetros más corto que la conexión desde Montevideo, Uruguay, uno de los puntos utilizados para abastecer a las islas.
Por qué el buque a Malvinas genera tensión entre Argentina y Chile
La travesía prevista contempla atravesar el Estrecho de Magallanes y continuar hacia las Islas Malvinas. De acuerdo con la información difundida por medios chilenos, inicialmente se evaluó una alternativa por el Mar de Drake, pero esa posibilidad fue descartada porque podía interpretarse como una renuncia a los derechos de navegación sobre el estrecho.
La principal preocupación se concentra en el tramo posterior al paso marítimo, cuando el buque se dirija hacia las islas y deba contemplar las normas argentinas aplicables a la navegación en la zona.
En ese contexto, el Decreto 256/2010 establece que los buques que se propongan transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas con destino a esos archipiélagos, deben solicitar autorización previa a las autoridades nacionales.
La normativa se enmarca en la política argentina vinculada con la defensa de sus derechos soberanos sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.
El Tratado de Paz y Amistad, otro punto de la discusión
La situación también involucra el Tratado de Paz y Amistad firmado por Argentina y Chile en 1984, que puso fin al conflicto limítrofe entre ambos países. El acuerdo contempla el derecho de navegación de buques de todas las banderas por las aguas jurisdiccionales argentinas hacia y desde el Estrecho de Magallanes.
Según la información publicada, el Danstar partiría sin escolta militar chilena y con la fecha exacta de salida bajo reserva, como parte de las medidas para evitar una escalada diplomática.
Mientras se define la puesta en marcha del servicio, las autoridades chilenas siguen de cerca el proyecto por sus posibles implicancias bilaterales. La eventual aplicación de las normas argentinas y las condiciones de navegación hacia Malvinas serán aspectos centrales de una operación comercial que podría abrir un nuevo capítulo de tensión en el Atlántico Sur.
Por ahora, no se confirmó una fecha de zarpe ni se informó de una medida argentina concreta contra la embarcación.