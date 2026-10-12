Chile alertó por un posible conflicto con Argentina por un buque que viajará a Malvinas

Chile encendió una alerta ante las posibles consecuencias diplomáticas de una nueva conexión marítima con las Islas Malvinas. El proyecto contempla que el buque mercante Danstar, de bandera chilena, transporte provisiones desde Punta Arenas hasta el archipiélago a fines de 2026, en una operación que podría generar tensiones con la Argentina por las normas que regulan la navegación hacia las islas.