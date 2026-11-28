El pedido de unidad

En otro tramo de su discurso, Jaldo hizo un reconocimiento a la legisladora Sandra Figueroa, esposa del ex intendente Luis “Pato” Campos, quien dejó el municipio luego de la intervención provincial dispuesta en 2025. El mandatario destacó el acompañamiento de la dirigente a lo largo de los distintos momentos del peronismo. “Quiero decirle a cada uno de los vecinos que nosotros somos militantes políticos, tenemos una responsabilidad institucional y el tiempo muchas veces pasa, los hombres y mujeres vamos rotando de cargos, pero nosotros nunca nos olvidamos de quienes nos colaboran y nos siguen colaborando hasta el día de hoy. Y en esto, quien les habla es una persona agradecida y en los diferentes momentos que vive el peronismo siempre está a la par de cada uno de los militantes. Por eso, muchas gracias, querida legisladora Sandra Figueroa. Gracias compañera por estar y por la compañía”, expresó.