Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo y el intendente Bruno Romano inauguraron la rotonda de la ruta 38 en Juan Bautista Alberdi para restablecer el acceso clave tras 14 años cerrado.
- La obra demandó más de $5.000 millones provinciales tras un convenio con Vialidad Nacional, sumando pavimentación, drenaje e iluminación luego de más de una década paralizada.
- La habilitación busca reactivar el comercio local y reforzar la seguridad vial, en un acto donde Jaldo llamó a la unidad peronista y ratificó su candidatura para mayo.
Luego de 14 años de espera, Juan Bautista Alberdi recuperó uno de sus principales accesos. La rotonda construida sobre la ruta nacional 38 fue inaugurada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el intendente Bruno Romano, durante los festejos por el 138° aniversario de la municipalización. “Desde ahora, los alberdianos entrarán por la puerta grande”, celebró el mandatario.
La obra había quedado interrumpida y el acceso principal permaneció cerrado durante más de una década. Según explicó Jaldo, esa situación no solo afectaba la circulación vehicular sobre la ruta 38, sino también la actividad comercial de la avenida Quinteros. “En estos 14 años que el ingreso principal estaba clausurado, muchos negocios han tenido que cerrar porque al no tener circulación no había ingresos y tuvieron que bajar sus persianas”, afirmó.
La intervención comprendió la construcción de una rotonda de hormigón, sus ramas de acceso, un anillo de circulación y una colectora pavimentada. El proyecto incluyó aproximadamente 7.600 metros cuadrados de pavimento: 6.100 corresponden a la rotonda y sus accesos, mientras que los 1.500 restantes pertenecen a la colectora. También se ejecutaron diez alcantarillas, trabajos de canalización y drenaje, obras hidráulicas complementarias y un sistema de iluminación con 53 columnas. La intervención se completó con señalización vertical y demarcación horizontal.
El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, destacó que la Provincia asumió la ejecución de los trabajos luego de que quedaran paralizados. “Por decisión del gobernador Jaldo, esta obra se ha provincializado. Se han invertido recursos de todos los tucumanos y hoy tenemos la gran satisfacción, con un gran esfuerzo de la Provincia y de la intendencia, de inaugurar esta rotonda”, expresó. El funcionario precisó que la inversión superó los $5.000 millones.
Por su parte, el director provincial de Vialidad, Pablo Díaz, explicó que la reactivación fue posible a partir de gestiones ante la Nación. “Firmamos un convenio entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección Nacional de Vialidad y la obra se reinició en julio del año pasado”, señaló.
Jaldo sostuvo que los trabajos permitirán mejorar la seguridad vial y recuperar el movimiento comercial de la zona. Además, mencionó la pavimentación de la avenida Quinteros y destacó que la Provincia destinó recursos propios para concretar los trabajos sobre una ruta nacional. “Por primera vez, después de 14 años de abandono, podemos decir que los alberdianos van a poder entrar nuevamente por la puerta grande a la ciudad”, afirmó.
Durante el acto, el intendente Bruno Romano agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y anticipó que continuará con los trabajos de infraestructura. Entre ellas, destacó la ejecución de 400 metros de pavimento flexible en el ingreso de la avenida Quinteros y la compra de una retroexcavadora oruga con recursos propios del municipio. Según indicó, la maquinaria permitirá realizar tareas de mantenimiento de canales y limpieza ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño genere complicaciones.
El pedido de unidad
En otro tramo de su discurso, Jaldo hizo un reconocimiento a la legisladora Sandra Figueroa, esposa del ex intendente Luis “Pato” Campos, quien dejó el municipio luego de la intervención provincial dispuesta en 2025. El mandatario destacó el acompañamiento de la dirigente a lo largo de los distintos momentos del peronismo. “Quiero decirle a cada uno de los vecinos que nosotros somos militantes políticos, tenemos una responsabilidad institucional y el tiempo muchas veces pasa, los hombres y mujeres vamos rotando de cargos, pero nosotros nunca nos olvidamos de quienes nos colaboran y nos siguen colaborando hasta el día de hoy. Y en esto, quien les habla es una persona agradecida y en los diferentes momentos que vive el peronismo siempre está a la par de cada uno de los militantes. Por eso, muchas gracias, querida legisladora Sandra Figueroa. Gracias compañera por estar y por la compañía”, expresó.
Luego, convocó a los alberdianos a dejar de lado las diferencias y trabajar en conjunto por el crecimiento de la ciudad. “De corazón quiero pedirles a todos, hoy podemos ver el progreso, pero lo vamos a seguir logrando si los alberdianos siguen unidos luchando por esta hermosa ciudad. Queremos verlos juntos. Comerciantes, productores cañeros, tabacaleros, hoy el gobierno provincial y el gobierno municipal con hechos concretos ha cumplido la palabra empeñada”, sostuvo.
Críticas a la oposición
En el tramo final de su discurso, el gobernador apuntó contra los dirigentes opositores y cuestionó sus recorridas y críticas a las administraciones provincial y municipal. “Nosotros queremos que aquellos candidatos de la oposición que se manejan con celulares, con redes sociales, buscando un pozo o un basural para salir a criticar a quienes nos esforzamos por un Alberdi y un Tucumán mejor, que recorran más el interior, vean las necesidades de la gente”, manifestó.
También se refirió a las denuncias judiciales y a las objeciones sobre su posibilidad de competir en las próximas elecciones provinciales. “Aquellos que se ilusionan con sacar a través de denuncias judiciales a Osvaldo Jaldo de la cancha, le tienen miedo. Pero les digo que el 9 de mayo quien les habla está habilitado por la Constitución provincial y nacional para ir a elecciones. Que la oposición no se haga los rulos, en mayo, en el cuarto oscuro va a estar Osvaldito y vamos a llenar la urna de votos peronistas”, afirmó.
Rendición de cuentas: un mensaje a Catalán y Manzur
Jaldo apuntó contra los dirigentes que buscan posicionarse como candidatos en Tucumán y les reclamó que rindan cuentas sobre su gestión. Sin mencionarlos, el gobernador aludió a referentes que tienen responsabilidades institucionales y cercanía con el Gobierno nacional: “En Tucumán hay que prometer menos y realizar más. Todos aquellos que quieran ser candidatos tienen que empezar a decir qué hicieron hasta la fecha por la provincia”. En esa línea, afirmó que su administración puede detallar las obras realizadas en las 93 comunas y los 19 municipios: “Osvaldo Jaldo lo viene demostrando con hechos concretos. Nuestro general decía que ‘la única verdad es la realidad’”.