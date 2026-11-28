Resumen para apurados
- La fiscalía tucumana imputó al empresario Julio Gauna por quitarle de forma irregular la exclusividad de una franquicia gastronómica a una mujer para cedérsela a terceros.
- Tras cobrar US$ 10.000, Gauna rescindió arbitrariamente el contrato original y firmó un nuevo acuerdo antedatado junto a dos empresarios para eludir a la Justicia.
- La jueza prorrogó la investigación por dos meses y mantuvo las medidas cautelares sobre Gauna y los otros dos acusados de encubrimiento, mientras avanza la causa.
El Ministerio Público Fiscal investiga a un franquiciante y a dos empresarios tucumanos por haber desbaratado la exclusividad comercial que tenía una mujer para explotar un local de la hamburguesería Mr. Tasty en San Miguel de Tucumán. En la causa, además, se investiga la presentación de un contrato con una fecha presuntamente falsa, que habría tenido como finalidad favorecer al principal acusado y ayudarlo a eludir la investigación.
El caso está a cargo de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, conducida por Diego Hevia. El principal imputado es el empresario Julio Martín Gauna, a quien se le atribuye haber incumplido un contrato de franquicia y otorgado a terceros derechos comerciales sobre un territorio que ya había concedido en exclusividad a otra persona.
Según la teoría del caso, Gauna firmó el 30 de diciembre de 2024 un contrato de franquicia con una mujer para la explotación de un local de Mr. Tasty, dedicado a la venta de hamburguesas y otros productos de comida rápida, en el microcentro tucumano. Por ese acuerdo, la franquiciada abonó U$S 10.000 a cambio de tener la exclusividad territorial para la ciudad. El comercio abrió sus puertas el 17 de marzo de 2025.
Sin embargo, mientras ese contrato continuaba vigente, el 27 de junio de ese año el empresario habría celebrado un nuevo acuerdo de franquicia con Daniel Ignacio Chahla y Érika Romina Juárez. En esa oportunidad les habría otorgado la exclusividad para explotar tres locales de la misma marca en Tucumán, dentro de un territorio que incluía el que ya había sido concedido a la primera franquiciada.
Siguiendo la hipótesis del MPF, el 11 de agosto de 2025, Gauna dispuso la rescisión unilateral del contrato con la mujer. Para justificar la decisión habría invocado un supuesto incumplimiento relacionado con el uso de la plataforma Pedidos Ya, una obligación que, según la acusación, no estaba contemplada en el acuerdo original.
Además, el empresario habría ordenado excluirla de los grupos internos de comunicación comercial e instruido a los proveedores para que dejaran de suministrarle insumos. El 15 de septiembre, Juárez y Chahla inauguraron un local en la esquina de 25 de Mayo y Corrientes, a tres cuadras del comercio de la primera franquiciada, ubicado en 25 de Mayo y Córdoba.
Contrato con fecha falsa
La investigación también apunta a un hecho posterior que habría tenido como finalidad favorecer a Gauna. De acuerdo a la acusación, entre el 9 y el 20 de diciembre de 2025, Juárez y Chahla acordaron con el franquiciante suscribir un nuevo contrato con fecha del 18 de agosto de ese año. De esa manera, habrían intentado demostrar que el vínculo comercial entre ellos y Gauna se había iniciado después de la rescisión del primer contrato, pese a que el acuerdo original había sido firmado el 27 de junio.
Según los investigadores uno de los empresarios le propuso a Gauna volver a firmar el documento con una fecha posterior. Luego, ambos viajaron a Buenos Aires, donde el 19 de diciembre suscribieron nuevos ejemplares. Al día siguiente se los entregaron al principal acusado para que también los firmara. Finalmente, el 22 de diciembre exhibieron el contrato ante la Unidad Fiscal.
Por estos hechos, Gauna fue imputado por el delito de desbaratamiento de derechos acordados. En una audiencia realizada el jueves pasado, la auxiliar fiscal Natalia Carabajal formuló cargos contra Juárez y Chahla por encubrimiento por favorecimiento real, en calidad de coautores y en perjuicio de la Administración Pública. Además solicitó una prórroga de cuatro meses para continuar con la investigación contra Gauna.
La jueza hizo lugar parcialmente al planteo y extendió por dos meses el plazo de la investigación penal preparatoria. También dispuso prorrogar durante ese período las medidas de coerción que ya pesaban sobre el principal imputado e imponer las mismas obligaciones a los otros dos empresarios.