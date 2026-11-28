Contrato con fecha falsa

La investigación también apunta a un hecho posterior que habría tenido como finalidad favorecer a Gauna. De acuerdo a la acusación, entre el 9 y el 20 de diciembre de 2025, Juárez y Chahla acordaron con el franquiciante suscribir un nuevo contrato con fecha del 18 de agosto de ese año. De esa manera, habrían intentado demostrar que el vínculo comercial entre ellos y Gauna se había iniciado después de la rescisión del primer contrato, pese a que el acuerdo original había sido firmado el 27 de junio.