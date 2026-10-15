Santiago Caputo vinculó la recuperación de Malvinas con la supuesta “islamización” del Reino Unido

Santiago Caputo, principal asesor del presidente Javier Milei, vinculó la reivindicación argentina sobre las islas Malvinas con lo que describió como una supuesta “colonización” del Reino Unido por el islam. En una publicación en X, sostuvo que la Argentina debe avanzar en la recuperación del archipiélago para evitar la eventual injerencia de un Estado islámico en el Atlántico Sur. El mandatario respaldó el mensaje al replicarlo en sus redes sociales.