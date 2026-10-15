Política

Santiago Caputo vinculó la recuperación de Malvinas con la supuesta “islamización” del Reino Unido

El principal asesor de Javier Milei dijo que la Argentina debe proyectarse hacia el Atlántico Sur para evitar la influencia de un eventual Estado islámico en la región.

TRAS BAMBALINAS. Santiago Caputo, principal asesor del presidente Javier Milei.
TRAS BAMBALINAS. Santiago Caputo, principal asesor del presidente Javier Milei.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • En X, el asesor presidencial Santiago Caputo instó a recuperar Malvinas para evitar que una supuesta islamización del Reino Unido impacte en el Atlántico Sur.
  • El planteo surgió tras la asunción de una diputada musulmana en Londres, en medio de tensiones bilaterales por petróleo y un proyecto de ley oficial sobre Malvinas.
  • La postura redefine el reclamo como una causa de Occidente y profundiza el giro ideológico oficial, lo que podría reconfigurar los vínculos diplomáticos y sumar controversias.
Resumen generado con IA

Santiago Caputo, principal asesor del presidente Javier Milei, vinculó la reivindicación argentina sobre las islas Malvinas con lo que describió como una supuesta “colonización” del Reino Unido por el islam. En una publicación en X, sostuvo que la Argentina debe avanzar en la recuperación del archipiélago para evitar la eventual injerencia de un Estado islámico en el Atlántico Sur. El mandatario respaldó el mensaje al replicarlo en sus redes sociales.

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La declaración se produjo en medio del debate sobre el proyecto de ley de Malvinas que el Gobierno envió al Congreso y de las tensiones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas y las actividades de empresas extranjeras vinculadas con la explotación de recursos en el Atlántico Sur.

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En su publicación, Caputo comenzó con un reconocimiento al papel histórico británico en la formación de las instituciones occidentales. “El Reino Unido fue en muchos sentidos la cuna de la civilización occidental moderna”, escribió.

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Luego enumeró referentes de la tradición política, filosófica y científica británica, como Adam Smith, John Locke, John Stuart Mill, David Hume, Bertrand Russell, Thomas Hobbes, Isaac Newton, Charles Darwin y Alan Turing. Según planteó, buena parte de las ideas e instituciones que explican el desarrollo de Occidente surgieron en Inglaterra y Escocia.

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Sin embargo, el asesor presidencial sostuvo que ese legado histórico se encuentra amenazado. “Está siendo colonizado por el Islam”, afirmó sobre el Reino Unido, y calificó ese proceso como un riesgo para Occidente y una “tragedia en términos históricos” para quienes defienden las ideas de la libertad.

A partir de ese diagnóstico, Caputo vinculó la situación con la reivindicación argentina sobre las islas. “Esta es otra de las razones por las que la Argentina debe proyectarse con firmeza hacia el Atlántico Sur y recuperar las islas Malvinas”, expresó.

En esa línea, argumentó que la importancia geopolítica de la región aumentará en las próximas décadas y advirtió sobre la posibilidad de que un Estado islámico ejerza influencia en esa zona. “Recuperar Malvinas no es una causa solamente nacional. Es una causa de Occidente”, concluyó.

Caputo tuvo un papel central en la elaboración del discurso que Milei pronunció en septiembre sobre la soberanía argentina y participó en la redacción del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados.

El mensaje que originó la polémica

La publicación del asesor presidencial fue una respuesta a un mensaje de Javier Negre, propietario de La Derecha Diario, quien cuestionó la incorporación de Sagal Abdi-Wali al Parlamento británico para ocupar el escaño que había dejado vacante el ex primer ministro Keir Starmer.

Según informó "The Guardian", Abdi-Wali llegó al Reino Unido desde Somalia cuando era niña, durante la década de 1990, y fue elegida por el Partido Laborista para competir por el puesto, que finalmente obtuvo.

Negre presentó ese episodio como una muestra de la supuesta “islamización” británica. “El Islam va tomando cada vez más poder en el país, ya hay tribunales de ley sharía en algunos municipios. El califato ya es una realidad. Los ingleses han sido conquistados”, escribió en X.

Caputo retomó ese planteo y lo vinculó con la política exterior argentina y la disputa por Malvinas. Milei, por su parte, amplificó el mensaje al compartirlo en sus redes sociales.

La escalada del discurso contra el islam

Las declaraciones se sumaron a una serie de publicaciones de referentes afines al Gobierno que cuestionaron al islam en los últimos días. Entre ellas se destacaron las intervenciones de Daniel Parisini, conocido en redes sociales como “Gordo Dan”, quien difundió un mensaje que asociaba esa religión con la violencia contra las mujeres, el terrorismo y la pedofilia.

El Presidente respaldó esa publicación con un comentario breve: “Tomar nota”.

El mensaje motivó una denuncia penal por discriminación presentada por el Centro Islámico de la República Argentina contra Parisini. La causa quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, titular del Juzgado Federal N.º 8.

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