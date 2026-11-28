La mujer que acompañaba al vehículo se presentó como personal de salud, pero no habría sabido cómo asistirlo. “A su alrededor también había un enfermero, un ayudante de enfermería y un kinesiólogo, pero ninguno intervino. La mujer dijo que tenían un desfibrilador, pero no habría sabido utilizarlo”, relató Avellaneda. Un jugador que sabía RCP comenzó a reanimarlo y pidió una mascarilla de oxígeno, pero le respondieron que solo tenían una cánula nasal. “Tampoco tenían elementos de seguridad ni los insumos correspondientes”, remarcó el abogado.