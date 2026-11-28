Resumen para apurados
- La familia de Walter Argañaraz denunció a un predio de Lomas de Tafí por homicidio culposo, tras su muerte en un torneo de fútbol por falta de auxilio médico el 7 de noviembre.
- El joven convulsionó al terminar el partido. Testigos señalaron que el personal presente no supo usar el desfibrilador y la ambulancia tardó 45 minutos en llegar al predio.
- La Fiscalía investiga el caso caratulado como muerte sin asistencia médica, mientras la querella busca imputar al dueño del predio e intensificar las medidas judiciales.
La familia de Walter Argañaraz, el joven de 23 años que murió tras descompensarse durante un torneo de fútbol en Lomas de Tafí, presentó una denuncia penal para que se investiguen las condiciones de la cobertura médica del complejo. La querella, representada por el abogado Augusto Avellaneda, sostiene que habría habido negligencia en la asistencia y pidió que el caso sea investigado como homicidio culposo.
Según los testigos, el episodio ocurrió el sábado 7 de noviembre. El partido en el que jugaba Walter terminó 15 minutos antes porque su equipo perdía 8 a 1. Al terminar, el joven se sentó porque sintió que le había bajado la presión y luego comenzó a convulsionar. Sus compañeros pidieron un médico y uno fue a buscar la supuesta ambulancia, que era una camioneta de traslado programado.
La mujer que acompañaba al vehículo se presentó como personal de salud, pero no habría sabido cómo asistirlo. “A su alrededor también había un enfermero, un ayudante de enfermería y un kinesiólogo, pero ninguno intervino. La mujer dijo que tenían un desfibrilador, pero no habría sabido utilizarlo”, relató Avellaneda. Un jugador que sabía RCP comenzó a reanimarlo y pidió una mascarilla de oxígeno, pero le respondieron que solo tenían una cánula nasal. “Tampoco tenían elementos de seguridad ni los insumos correspondientes”, remarcó el abogado.
El jugador pidió que llamaran al 107. Cuando se cansó, otra jugadora continuó con las maniobras. Como la camioneta no podía trasladarlo, un testigo fue en motocicleta hasta la policlínica de Lomas de Tafí para pedir ayuda y recién allí fue una ambulancia al predio. Walter recibió asistencia médica 45 minutos después. Según indicó el abogado, llegó con las pulsaciones muy bajas y, pese a los intentos de reanimación, murió. “El médico informó que fue un fallecimiento sin asistencia médica”, dijo el querellante.
Denuncia
Los familiares iniciaron una investigación privada junto a Avellaneda y denunciaron el hecho en el Ministerio Público Fiscal. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, y está caratulada como “fallecimiento sin asistencia médica”. El fiscal solicitó las imágenes de las cámaras del predio y la identificación de quienes trabajaron allí.
La querella pidió investigar el hecho como homicidio culposo y acusar al dueño. “Entendemos que hubo negligencia y falta de atención. Si hubiera tenido una atención médica rápida y eficiente, probablemente Walter estaría vivo hoy”, afirmó Avellaneda. La hipótesis apunta a que el establecimiento habría contratado un servicio de traslado no habilitado por el Siprosa e insuficiente para un evento de esa convocatoria.
El complejo publicó un comunicado en el que lamentó la muerte, se puso a disposición de la Justicia y advirtió que recurriría a la vía legal ante información errónea. “Toda la documentación, filmaciones y los registros relacionados con lo sucedido se encuentran a disposición de las autoridades competentes”, sostuvo.
Avellaneda rechazó esa versión. “Esto es totalmente falso. No acompañaron ningún tipo de documentación. Dijeron que tenían una ambulancia del 107, lo cual es totalmente mentira. Hemos acompañado fotografías donde se ve la camioneta de traslado programado, un vehículo destinado únicamente a transportar a personas heridas por algún golpe o lesión menor, no para asistirlas allí, ya que no cuenta con los recursos necesarios. Era una empresa tercerizada de traslado, no de asistencia médica”, apuntó.
También dijo que algunos testigos temen declarar por posibles represalias. “Fue un comunicado amedrentador, un mensaje de obstrucción de la Justicia y contra el descubrimiento de la verdad”, afirmó. Por último, advirtió que esperarán cómo avanza el expediente, pero que, si advierten demoras, pedirán una audiencia judicial. “Vamos a solicitar la audiencia ante un juez para constituir una acusación privada y exponer todas las evidencias que recolectamos”, concluyó.