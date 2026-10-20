Malvinas: un informe de la TV chilena mostró placas argentinas descartadas junto al Cementerio de Darwin

La cobertura también hizo referencia a la controversia en torno de una futura ruta marítima entre Punta Arenas, en el sur de Chile, y el archipiélago. Durante el informe, uno de los veteranos británicos expresó su rechazo a las posiciones del mandatario argentino y pidió que no se obstaculice el vínculo marítimo chileno con las islas. “Que Milei y su gente dejen tranquilo al barco chileno y nos dejen tranquilos a nosotros”, manifestó.