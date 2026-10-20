Malvinas: un informe de la TV chilena mostró placas argentinas descartadas junto al Cementerio de Darwin

Resumen para apurados
- Un informe de la TV chilena reveló el descarte de placas argentinas fuera del Cementerio de Darwin en Malvinas, debido a que contenían menciones al reclamo de soberanía nacional.
- Los homenajes y objetos religiosos dejados por familiares son arrojados tras la Cruz Mayor, ya que la comunidad isleña considera una provocación el uso del término "Malvinas".
- El hallazgo reaviva las tensiones por la soberanía del archipiélago y expone la resistencia de los residentes locales hacia las políticas y reclamos del gobierno de Javier Milei.
Un informe de la televisión chilena mostró placas conmemorativas, objetos religiosos y otros recuerdos vinculados con los soldados argentinos caídos en la guerra de 1982 que aparecían fuera del perímetro principal del Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas. Según explicó el periodista que realizó la cobertura, algunos de esos elementos habrían sido retirados porque contenían referencias a la denominación argentina del archipiélago.
Las imágenes fueron difundidas por Teletrece en el marco de un reportaje sobre la comunidad chilena que reside en las islas. Durante la recorrida, el cronista Samuel Rojas visitó el cementerio donde descansan los restos de los combatientes argentinos muertos durante la guerra y registró distintos objetos conmemorativos que ya no estaban en los sectores destinados a los homenajes.
Entre los elementos filmados se veían placas recordatorias, listones, pulseras, figuras religiosas y piezas de cerámica. Algunos estaban detrás del cercado que rodea el predio, entre los pastizales ubicados a espaldas de la Cruz Mayor del cenotafio. Otros presentaban signos de deterioro o roturas.
Al explicar la situación, Rojas sostuvo que algunas de las placas llevadas por visitantes argentinos terminan fuera del espacio principal porque incluyen consignas que reivindican la denominación Malvinas, rechazada por los habitantes del archipiélago.
“Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá porque eso es considerado una ofensa y una provocación acá en Falkland”, afirmó el periodista durante la transmisión.
Uno de los objetos que mostró el informe era una placa colocada por una emisora radial de Comodoro Rivadavia. La inscripción decía: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. Malvinas nos une - Abril 2026”.
El homenaje aparecía fuera del área principal del cementerio, junto con otros recuerdos que, según las imágenes, habían quedado apartados de los lugares donde habitualmente se depositan las ofrendas.
Los homenajes en el Cementerio de Darwin
El Cementerio de Darwin es uno de los principales lugares de memoria de la guerra de Malvinas. Allí se encuentran las tumbas de los soldados argentinos muertos durante el conflicto de 1982 y, periódicamente, llegan familiares, excombatientes y delegaciones que viajan al archipiélago para rendirles homenaje.
Durante esas visitas, los asistentes suelen dejar flores, cartas, placas, banderas y objetos conmemorativos en recuerdo de los caídos. Las imágenes difundidas por la televisión chilena pusieron el foco en el destino de algunos de esos elementos y en las diferencias que persisten entre las expresiones de homenaje argentinas y la postura de los habitantes de las islas respecto de la soberanía.
El reclamo de los isleños a Javier Milei
La visita al cementerio formó parte de un reportaje más amplio sobre la vida cotidiana de los ciudadanos chilenos que residen en el archipiélago. El trabajo también abordó la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y las declaraciones del presidente Javier Milei sobre Malvinas desde su llegada a la Casa Rosada.
Algunos residentes defendieron la continuidad de la administración británica y reclamaron que el Gobierno argentino deje de insistir con sus reivindicaciones sobre las islas.
La cobertura también hizo referencia a la controversia en torno de una futura ruta marítima entre Punta Arenas, en el sur de Chile, y el archipiélago. Durante el informe, uno de los veteranos británicos expresó su rechazo a las posiciones del mandatario argentino y pidió que no se obstaculice el vínculo marítimo chileno con las islas. “Que Milei y su gente dejen tranquilo al barco chileno y nos dejen tranquilos a nosotros”, manifestó.