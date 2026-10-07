EconomíaNoticias económicas

El Gobierno fijó en $27.200 millones el cupo para que empresas de servicios públicos recuperen saldos de IVA

El mayor monto, $24.500 millones, corresponde al sector energético. Transporte recibirá $2.500 millones y los restantes $200 millones se distribuirán entre otras actividades alcanzadas por el régimen.

LUIS CAPUTO. El régimen, previsto en la Ley de IVA, alcanza a las empresas que prestan servicios públicos.
LUIS CAPUTO. El régimen, previsto en la Ley de IVA, alcanza a las empresas que prestan servicios públicos. FOTO TOMADA DE BLOOMBERG.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Economía fijó un cupo anual de $27.200 millones para que firmas de servicios públicos subsidiadas recuperen saldos a favor de IVA por compensaciones tarifarias.
  • Del total oficializado en el Boletín Oficial, $24.500 millones irán a energía y $2.500 millones a transporte para absorber créditos fiscales de 2025 y previos.
  • El esquema busca aliviar las finanzas de las prestadoras con tarifas reguladas, sujetando la devolución fiscal a los márgenes del presupuesto estatal.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional fijó en $27.200 millones el cupo máximo anual para que las empresas de servicios públicos subsidiados puedan recuperar saldos acumulados a favor en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), generados como consecuencia de la aplicación de subsidios, compensaciones tarifarias o fondos de asistencia económica.

"El continente se tiñó de azul": la lectura de Caputo sobre Brasil, la región y el futuro electoral argentino

El continente se tiñó de azul: la lectura de Caputo sobre Brasil, la región y el futuro electoral argentino

La medida fue establecida mediante la Resolución 1759/2026 del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo.

Luis Caputo: “No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes”

Luis Caputo: “No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes”

El régimen, previsto en la Ley de IVA, alcanza a las empresas que prestan servicios públicos y cuyas tarifas son reducidas por la intervención del Estado nacional, ya sea mediante subsidios directos o a través de fideicomisos y fondos creados para otorgar asistencia económica.

Luis Caputo atribuyó la suba del riesgo país al “temor a volver al infierno”

Luis Caputo atribuyó la suba del riesgo país al “temor a volver al infierno”

Cómo funciona el régimen

El beneficio permite recuperar determinados saldos a favor de IVA que se generan cuando las empresas realizan compras, fabrican o importan bienes -con excepción de automóviles- o contratan obras y servicios destinados efectivamente a la prestación de la actividad subsidiada.

Luis Caputo anunció un programa de ciudadanía por inversión de hasta U$S 800.000

Luis Caputo anunció un programa de ciudadanía por inversión de hasta U$S 800.000

El recupero está limitado a la diferencia entre el saldo a favor acumulado y el monto que se habría generado si los subsidios o compensaciones recibidos hubieran estado alcanzados por la alícuota de IVA correspondiente a la tarifa del servicio.

La normativa establece además un límite anual para el régimen, cuyo monto debe ser determinado por el Ministerio de Economía de acuerdo con las condiciones de los ingresos presupuestarios. Una vez definido, el cupo se distribuye entre los distintos sectores o ramas de actividad.

Cómo se distribuirán los $27.200 millones

El monto establecido para este período se aplicará principalmente al sector energético. La distribución será la siguiente:

- Energía: $24.500 millones.

- Transporte: $2.500 millones.

- Resto de las actividades alcanzadas: $200 millones.

El cupo podrá utilizarse para recuperar saldos originados en créditos fiscales generados durante 2025. También contempla saldos correspondientes a ejercicios anteriores que se encuentren en condiciones de ser recuperados y que no hayan podido ser cubiertos por los límites establecidos en los períodos anteriores.

Las empresas deberán presentar las solicitudes de recupero de acuerdo con el procedimiento que oportunamente estableció la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El mecanismo tiene antecedentes en los últimos años. Entre 2019 y 2025, distintas resoluciones del Ministerio de Economía determinaron los límites anuales para recuperar saldos de IVA correspondientes a créditos fiscales generados entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2024. 

Temas Buenos AiresLuis CaputoGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El continente se tiñó de azul: la lectura de Caputo sobre Brasil, la región y el futuro electoral argentino

"El continente se tiñó de azul": la lectura de Caputo sobre Brasil, la región y el futuro electoral argentino

Luis Caputo: “No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes”

Luis Caputo: “No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes”

Luis Caputo atribuyó la suba del riesgo país al “temor a volver al infierno”

Luis Caputo atribuyó la suba del riesgo país al “temor a volver al infierno”

Luis Caputo anunció un programa de ciudadanía por inversión de hasta U$S 800.000

Luis Caputo anunció un programa de ciudadanía por inversión de hasta U$S 800.000

Lo más popular
Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
1

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Club Atlético Lealtad
2

Club Atlético Lealtad

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
3

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar
4

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

Cronograma de Anses: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado
5

Cronograma de Anses: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado

Ranking notas premium
El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
1

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
2

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
3

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán
4

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas
5

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas

Más Noticias
Video: Thiago Messi no pudo contener las lágrimas y protagonizó el momento más emotivo de la despedida de Messi

Video: Thiago Messi no pudo contener las lágrimas y protagonizó el momento más emotivo de la despedida de Messi

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

El mapa de la Deuda: la refinanciación no es suficiente para evitar la mora

El mapa de la Deuda: la refinanciación no es suficiente para evitar la mora

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Club Atlético Lealtad

Club Atlético Lealtad

Comentarios