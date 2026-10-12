Javier Milei desmintió los rumores de renuncia de Luis Caputo

El presidente Javier Milei rechazó este lunes los rumores sobre una posible renuncia de Luis “Toto” Caputo y calificó esas versiones como “una pelotudez del tamaño de una casa”. Durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el mandatario ratificó su respaldo al ministro de Economía y sostuvo que las principales decisiones de su gestión responden a sus propios lineamientos.