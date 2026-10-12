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Javier Milei desmintió los rumores de renuncia de Luis Caputo

El Presidente ratificó su respaldo al ministro de Economía y aseguró que ambos mantienen una visión alineada sobre el rumbo económico. Además, defendió la estrategia oficial para sanear el balance del Banco Central y destacó los aportes del economista Michael Woodford.

Javier Milei y Luis Caputo, en un acto en la Rural.
Javier Milei y Luis Caputo, en un acto en la Rural.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Milei desmintió este lunes en Radio Mitre la renuncia de Luis Caputo, al afirmar que los rumores buscan debilitar al ministro ante el FMI.
  • El mandatario ratificó su respaldo al ministro, defendió el saneamiento del Banco Central y remarcó que la política económica sigue su propia visión.
  • La ratificación busca blindar a Caputo ante negociaciones clave con el FMI y garantizar la continuidad de las metas económicas hacia 2027.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei rechazó este lunes los rumores sobre una posible renuncia de Luis “Toto” Caputo y calificó esas versiones como “una pelotudez del tamaño de una casa”. Durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el mandatario ratificó su respaldo al ministro de Economía y sostuvo que las principales decisiones de su gestión responden a sus propios lineamientos.

Milei consideró que las versiones sobre una eventual salida de Caputo buscan debilitarlo antes de sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Lo que tratan de hacer es limar al ministro de Economía cuando se tiene que estar sentando a negociar con la directora gerente del FMI”, afirmó.

Milei defendió la continuidad de Luis Caputo

El Presidente aseguró que la política económica del Gobierno responde a sus propias decisiones y explicó que el ministro trabaja sobre los objetivos que establece la conducción nacional. “Nadie cuestiona a Caputo. Porque es mi política”, expresó durante la entrevista.

Además, describió el vínculo con el titular del Palacio de Hacienda como una relación “simbiótica” y sostuvo que ambos mantienen una visión alineada sobre las medidas económicas. Según explicó, su función consiste en definir los objetivos generales y establecer qué herramientas no deben utilizarse, mientras que el equipo económico analiza las alternativas para implementar las políticas.

Milei también reveló que Caputo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ya trabajan en la planificación de las políticas para los próximos años. “Nosotros ya estamos diseñando todo lo que es 2027 en adelante”, afirmó.

Qué dijo Milei sobre el Nobel de Economía 2026

Durante la misma entrevista, el mandatario se refirió a los aportes del economista Michael Woodford y su libro Interest and Prices, dedicado a los fundamentos de la política monetaria. Milei vinculó esos desarrollos teóricos con la estrategia de su Gobierno para sanear el balance del Banco Central.

“Es el mecanismo que usamos para limpiar el balance del Banco Central previo a la salida del cepo”, sostuvo. También explicó que, según su interpretación del trabajo de Woodford, la política fiscal puede influir sobre el nivel general de precios y que los desequilibrios presupuestarios pueden generar presiones inflacionarias.

En ese marco, el Presidente defendió la estrategia oficial para mejorar la situación patrimonial del Banco Central. Según detalló, el Gobierno incorporó U$S 20.000 millones, de los cuales U$S 16.000 millones provinieron del FMI y otros U$S 4.000 millones de organismos internacionales.

“Como teníamos equilibrio fiscal, lo que hicimos fue sanear el balance del Banco Central”, afirmó Milei, al explicar cómo relaciona la política fiscal con el respaldo de los pesos en circulación.

Por último, el mandatario defendió su formación académica y respondió a las críticas sobre sus conocimientos económicos. “Yo fui profesor de microeconomía durante 25 años. Si hay alguien que sabe de microeconomía, soy yo”, expresó.

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