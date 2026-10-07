Caputo viaja a Tailandia para reunirse con el FMI y destrabar un desembolso de U$S 900 millones
El ministro de Economía participará de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bangkok. También viajarán el presidente del Banco Central y otros funcionarios del equipo económico.
Resumen para apurados
- Luis Caputo viajará a Bangkok del 12 al 18 de octubre para reunirse con Kristalina Georgieva del FMI y buscar destrabar un desembolso clave de U$S 900 millones.
- El viaje sigue a la misión del Fondo en Buenos Aires. La auditoría evalúa metas del segundo trimestre, enfocada en el superávit fiscal y la acumulación de reservas.
- De lograr el aval técnico y del Directorio Ejecutivo, el envío de fondos fortalecerá las reservas del Banco Central y respaldará la continuidad del plan económico oficial.
Luis Caputo viajará a Tailandia para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que se desarrollarán en Bangkok entre el 12 y el 18 de octubre. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Economía, el titular del Palacio de Hacienda se reunirá con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, con el objetivo de avanzar en las negociaciones para cerrar la tercera revisión del acuerdo.
Junto con Caputo viajarán el viceministro de Economía, José Luis Daza; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning. En principio, la salida de los funcionarios está prevista para este fin de semana.
El viaje se producirá pocos días después de que la misión técnica del FMI finalizara su visita a Buenos Aires. La delegación, encabezada por Joyce Wong, jefa de misión para la Argentina, permaneció en el país entre el 21 y el 29 de septiembre y mantuvo reuniones con integrantes del equipo económico para analizar el cumplimiento de las metas correspondientes al segundo trimestre.
Al finalizar esa visita, el organismo informó que las conversaciones continuarían con el objetivo de alcanzar un acuerdo a nivel técnico. Ese paso todavía no se concretó. En ese contexto, el encuentro de Caputo con Georgieva aparece como una oportunidad para acercar posiciones y terminar de definir los puntos que permanecen pendientes.
Qué analiza el FMI en la tercera revisión
La auditoría tiene dos ejes principales: las cuentas fiscales y la acumulación de reservas internacionales. Ambas variables son centrales para el programa económico y forman parte de los compromisos que el Gobierno debe cumplir para avanzar hacia la aprobación de la revisión.
En materia fiscal, el acuerdo establece para 2026 una meta de superávit primario equivalente al 1,4% del PBI. Según los datos oficiales, durante los primeros ocho meses del año el resultado primario acumuló alrededor de 1,1% del PBI, mientras que el resultado financiero fue positivo en aproximadamente 0,2%.
El otro punto relevante son las reservas. Durante el año, el Banco Central acumuló compras de dólares por más de U$S 14.000 millones.
Las conversaciones también incluyen cuestiones vinculadas con la evolución del crecimiento económico y con la necesidad de que la reactivación se extienda a otros sectores y genere más empleo. El FMI destacó recientemente los avances en materia fiscal y de inflación, aunque advirtió que uno de los desafíos consiste en lograr que la recuperación alcance a actividades más allá de sectores como la energía, la minería y el agro.
Un desembolso de unos U$S 900 millones
La tercera revisión cobra especial relevancia porque su aprobación permitiría habilitar un nuevo desembolso del FMI de aproximadamente U$S 900 millones.
Sin embargo, el dinero no se libera automáticamente una vez que termina la misión técnica. La revisión atraviesa distintas etapas antes de que se concrete el desembolso.
Primero, los equipos técnicos del FMI y del Gobierno deben alcanzar un acuerdo a nivel del staff. En esa instancia se establece que existe un entendimiento sobre las políticas y las condiciones necesarias para considerar cumplida la revisión.
Luego, el equipo del Fondo prepara un informe con la evaluación del programa. Ese documento debe ser aprobado por la conducción del organismo antes de llegar al Directorio Ejecutivo del FMI, que es el órgano encargado de tomar la decisión formal sobre la revisión.
Recién cuando el Directorio aprueba la revisión, la instancia se considera formalmente completada y queda habilitado el desembolso correspondiente.