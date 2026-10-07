Caputo viaja a Tailandia para reunirse con el FMI y destrabar un desembolso de U$S 900 millones

Las conversaciones también incluyen cuestiones vinculadas con la evolución del crecimiento económico y con la necesidad de que la reactivación se extienda a otros sectores y genere más empleo. El FMI destacó recientemente los avances en materia fiscal y de inflación, aunque advirtió que uno de los desafíos consiste en lograr que la recuperación alcance a actividades más allá de sectores como la energía, la minería y el agro.