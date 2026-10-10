EconomíaRural

Clera prepara una jornada para debatir grandes temas que importan al sector

El evento se llevará a cabo el martes 3 de noviembre en la ciudad de Rosario.

Hace 7 Hs

La producción y la comercialización de legumbres serán los ejes de una nueva jornada organizada por la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera), que se llevará a cabo el martes 3 de noviembre en el City Center de Rosario. El encuentro ofrecerá un espacio de actualización y de intercambio sobre los principales temas que atraviesan al sector, desde la tecnología de alimentos hasta la competencia en los mercados internacionales.

El programa incluirá la presentación “Alianzas que alimentan: 10 años construyendo impacto”, a cargo de Marcela Curci. Luego, Mariana Sánchez, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), abordará la innovación en tecnología de alimentos, mientras que Leonardo Debenedictis expondrá sobre clima y meteorología, con foco en el tema “Súper Niño”.

La actualización técnica continuará con el consultor privado Gabriel Prieto, quien compartirá lecciones de la producción de arveja y de lenteja en un año “Niño”. Por su parte, Adrián Poletti estará a cargo de una presentación sobre actualización en mercados y sobre los efectos de las disrupciones globales en el mercado de legumbres.

Durante la tarde, la agenda pondrá el foco en el escenario comercial. Un panel de miembros de Clera analizará la situación de los mercados de legumbres, los nuevos jugadores y los competidores del sector, en el bloque “Outlook de mercados”.

El cierre estará a cargo de Lucas Romero, quien presentará “Perspectivas de un 2027: ¿de continuidad o de cambio?”, para sumar una mirada sobre el escenario del próximo año.

Con esta propuesta, Clera buscará aportar información y perspectivas para acompañar la toma de decisiones productivas y comerciales, y promover el intercambio entre los distintos actores de la cadena de legumbres.

Entrada libre y gratuita, previa acreditación en el siguiente enlace: https://surl.li/msuplr.

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