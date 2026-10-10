Clera prepara una jornada para debatir grandes temas que importan al sector

La producción y la comercialización de legumbres serán los ejes de una nueva jornada organizada por la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera), que se llevará a cabo el martes 3 de noviembre en el City Center de Rosario. El encuentro ofrecerá un espacio de actualización y de intercambio sobre los principales temas que atraviesan al sector, desde la tecnología de alimentos hasta la competencia en los mercados internacionales.