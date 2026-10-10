OpiniónCartas de lectores Puntos de vista sobre management: tu caja no es ganar dinero Francisco López Cruz - Director de López Cruz & Co Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Una empresa puede mostrar rentabilidad y, aun así, necesitar financiamiento. Hace 5 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Inflación Tamaño texto Comentarios Lo más popular Cartas de lectores: te vamos a extrañar siempre Cartas de lectores: Cristóbal Colón Cartas de lectores: el amor es más fuerte Estudiar en Cambridge con todos los gastos cubiertos: abrieron unas 55 becas La IA ya puede emitir recetas médicas: qué hay detrás del sistema que autorizó Estados Unidos Ranking notas premium Reforma judicial: La Corte rechazó las excusaciones de Sbdar y Posse, por lo que deberán intervenir en la demanda del Colegio de Abogados La oposición tucumana se reunió en busca de un frente electoral para 2027 Tensión en Tribunales: la Asociación de Magistrados no habría entregado toda la documentación requerida y recusó al juez Puntos de vista sobre management: tu caja no es ganar dinero Dudas y certezas respecto del régimen de Inocencia Fiscal II