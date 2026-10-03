Congreso de drones: “El gran interés nos hace redoblar la apuesta para 2027”

Gómez Ojeda recordó que la iniciativa fue tomando forma de a poco. “El año pasado hicimos el simposio en el marco de AgroSur, en Concepción, y cuando finalizamos, con la gran concurrencia y el gran interés que generó, nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo mucho más grande, con más espacio para más disertantes y para más asistentes. Así nos pusimos a trabajar fuertemente desde octubre para poder concretar el congreso, la primera edición, que se realizó en el predio de la SRT”, relató. Participaron más de 80 disertantes de Argentina y de distintos lugares del mundo -entre ellos, de España, de Estados Unidos y de Brasil-, todos referentes en el ambiente, con temáticas interesantes y contenido de primer nivel, y asistieron más de 700 personas de la Argentina y de algunos países de América latina.