EconomíaRural

Congreso de drones: “El gran interés nos hace redoblar la apuesta para 2027”

Gómez Ojeda celebró la convocatoria y la adhesión de distintos sectores al evento.

Congreso de drones: “El gran interés nos hace redoblar la apuesta para 2027”
Hace 6 Hs

“El Congreso Internacional de Drones surge por iniciativa de Carlos Bermúdez. Él tenía la loca idea de armar un congreso sobre drones y, cuando me la transmitió, inmediatamente tomé la posta para trabajar con él y llevarlo a cabo. Luego sumamos a la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) y, después, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)”, indicó una de las organizadoras del evento, Cecilia Gómez Ojeda.

“De esta forma, con estos cuatro organizadores, entre empresas del sector privado e instituciones públicas, se concretó este sueño. El objetivo que teníamos era poder generar un espacio para hablar sobre drones, intercambiar experiencias, compartir conocimientos e información técnica, conocer los nuevos modelos y saber cómo está hoy el mercado”, agregó.

Gómez Ojeda recordó que la iniciativa fue tomando forma de a poco. “El año pasado hicimos el simposio en el marco de AgroSur, en Concepción, y cuando finalizamos, con la gran concurrencia y el gran interés que generó, nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo mucho más grande, con más espacio para más disertantes y para más asistentes. Así nos pusimos a trabajar fuertemente desde octubre para poder concretar el congreso, la primera edición, que se realizó en el predio de la SRT”, relató. Participaron más de 80 disertantes de Argentina y de distintos lugares del mundo -entre ellos, de España, de Estados Unidos y de Brasil-, todos referentes en el ambiente, con temáticas interesantes y contenido de primer nivel, y asistieron más de 700 personas de la Argentina y de algunos países de América latina.

“La gran concurrencia y el gran interés que vimos nos hacen redoblar la apuesta para que el próximo congreso, la edición de 2027, sea más grande aún y tengamos mayor participación de nuestros vecinos de los distintos países de América Latina. Igualmente vinieron de Costa Rica, de México y de Brasil, pero todavía tenemos espacio para recibir a más gente interesada en los drones”, sostuvo. Agregó que las empresas tomaron de inmediato la idea y decidieron acompañar como auspiciantes: participaron más de 30 empresas expositoras, que exhibieron distintos modelos, tecnología y soluciones en el ambiente de los drones.

Gómez Ojeda destacó, además, que la temática no estuvo referida solamente a los drones en la agricultura, sino también a otros ámbitos, como el cine, la recreación, la arquitectura, la arqueología, la seguridad y la vigilancia. “Fue un espacio para distintos sectores, no solamente para el agro. Dentro del desafío que nos propusimos para este año estuvo también traer el primer show de drones a Tucumán. Nunca se había realizado algo de esta magnitud en nuestra provincia, y fue un espectáculo muy lindo, con 120 drones volando, realizando figuras y escribiendo textos en el cielo, con colores y con fuegos artificiales. La verdad es que todos quedamos muy impresionados por este show y por lo que pueden hacer los drones”, relató.

“Estamos felices, muy satisfechos por los resultados. Fue un congreso exitoso, que superó ampliamente nuestras expectativas, así que nos vamos con el corazón lleno de alegría y, obviamente, con el desafío de realizar un congreso mejor aún en 2027”, cerró.

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