EconomíaRural

Distribuyeron la ampliación de la cuota extraordinaria de azúcar para EEUU

Por otro lado, la molienda de soja registró un récord en agosto, para ese mes en las últimas 10 campañas.

Distribuyeron la ampliación de la cuota extraordinaria de azúcar para EEUU
Hace 6 Hs

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación difundieron que durante agosto pasado la molienda de soja alcanzó las 4.252.151 toneladas, el mayor registro para ese mes en las últimas 10 campañas, considerando el período comprendido entre las campañas 2016/17 y 2025/26.

A su vez, agosto de 2026 marcó un incremento de 344.212 toneladas respecto de agosto de 2025, cuando se habían procesado 3.907.939 toneladas. Esto representa una variación interanual positiva de un 8,81%.

De esta manera, la molienda de soja consolida un marcado incremento respecto del mismo mes del año anterior, lo que refleja el dinamismo de la actividad industrial.

Por otro lado, el organismo comunicó que se distribuyó la ampliación de la cuota de azúcar otorgada en forma extraordinaria por el gobierno de Estados Unidos dentro del cupo tarifario para el año fiscal 2026/2027, producto de una quita efectuada a Brasil.

El cupo adicional fue distribuido entre las empresas que se presentaron a la convocatoria de la cuota anual establecida mediante la resolución Nº 173/2026, que constó de 44.164 toneladas repartidas entre 21 empresas.

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