Cartas de lectores: Cristóbal Colón

Es uno de los grandes protagonistas de la civilización occidental. El héroe histórico o pretérito de la predilección de muchos. Representa la apología del aventurero porque hay que reivindicar al aventurero, al gran aventurero. Las crónicas policiales, el léxico burgués, han desacreditado esta palabra. Colón es el tipo del gran aventurero: pionner de pioneers. América es una creación suya. Se ha pretendido disminuir su empresa, rebajar su figura. ¡Como si pudiese importar que antes que Colón otros navegantes hubiesen ya conocido el Continente! América entró en la historia mundial, cuando Colón la reveló a Europa. Es imposible decir exactamente en qué medida, la civilización capitalista-anglo-sajona y protestante- es obra de este navegante mediterráneo y católico. ¿Católico? El descubrimiento de América es el principio de la modernidad: la más grande y fructuosa de las cruzadas. Todo el pensamiento de la modernidad está influido por este acontecimiento. Hispano-América, Latino-América, como se prefiera, no encontrará su unidad en el orden burgués. Este orden nos divide, forzosamente, en pequeños nacionalismos. Que conste, que no se habla en homenaje a la Fiesta de la Raza.