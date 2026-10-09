SociedadEducación

Estudiar en Cambridge con todos los gastos cubiertos: abrieron unas 55 becas

La ayuda cubre matrícula, manutención, visa y gastos de viaje. Pueden postularse para maestrías y doctorados de distintas áreas.

BECAS INTERNACIONALES. Gates Cambridge ofrece financiamiento completo para cursar.
BECAS INTERNACIONALES. Gates Cambridge ofrece financiamiento completo para cursar. / FREEPIK
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cambridge abrió 55 becas Gates para que estudiantes internacionales cursen posgrados en Reino Unido en el ciclo 2027/28, cubriendo matrícula, visado y manutención total.
  • El beneficio cubre hasta 68.000 libras anuales. La postulación se realiza en el portal universitario y evalúa excelencia académica, capacidad de liderazgo y compromiso social.
  • Los plazos cierran entre diciembre de 2026 y enero de 2027, abriendo una oportunidad clave de formación global sin costo para futuros líderes e investigadores de todo el mundo.
Resumen generado con IA

Estudiar en Cambridge no implica solamente pagar una matrícula: también hay que afrontar alojamiento, comida, visa, cobertura médica y pasajes. Las becas Gates Cambridge buscan cubrir justamente ese paquete y, para el ingreso 2027/28, la ronda internacional prevé alrededor de 55 lugares para postulantes de fuera del Reino Unido.

Hasta 3.000 euros para estudiar o investigar: cómo postularse a las 280 becas de la AUIP

Hasta 3.000 euros para estudiar o investigar: cómo postularse a las 280 becas de la AUIP

La convocatoria está dirigida a quienes quieran cursar una maestría o un doctorado en la Universidad de Cambridge. Pueden presentarse candidatos internacionales de distintos países y áreas de estudio, siempre que cumplan con los requisitos del programa académico elegido.

Qué cubre la beca

El financiamiento acompaña la duración del programa y puede representar entre 35.000 y 68.000 libras por año, según el curso y las necesidades del estudiante.

La ayuda contempla la matrícula universitaria, manutención y otros gastos vinculados con estudiar en Reino Unido. También incluye el costo de la visa, el recargo de acceso al sistema sanitario británico y otros apoyos asociados a la estancia académica.

El programa Gates Cambridge entrega alrededor de 75 becas completas por año en total. Esa cifra se reparte entre una ronda específica para ciudadanos estadounidenses residentes en Estados Unidos y otra para el resto de los postulantes internacionales.

Quiénes pueden postularse

La beca está abierta a ciudadanos de países fuera del Reino Unido que quieran iniciar un posgrado elegible en Cambridge.

Último día para aplicar a una de las becas más completas para estudiar en Estados Unidos

Último día para aplicar a una de las becas más completas para estudiar en Estados Unidos

La selección no se limita al rendimiento académico. También se tienen en cuenta el motivo por el que la persona eligió el programa, su capacidad de liderazgo y el compromiso con generar impacto en otras personas o comunidades.

Para competir por Gates Cambridge, primero hay que cumplir con los requisitos académicos y lingüísticos del posgrado elegido.

Cómo hacer la postulación

No existe un formulario separado exclusivamente para la beca.

El primer paso es ingresar al sitio de Postgraduate Study de la Universidad de Cambridge, buscar la maestría o doctorado que interesa y abrir la sección “Apply”. Desde allí se accede al Applicant Portal, donde se crea una cuenta y se completa la solicitud académica.

POSTULACIÓN. La solicitud se completa desde el Applicant Portal de Cambridge junto con la aplicación al posgrado elegido. POSTULACIÓN. La solicitud se completa desde el Applicant Portal de Cambridge junto con la aplicación al posgrado elegido. / CAPTURA DE PANTALLA

Dentro del mismo formulario hay que indicar que se quiere ser considerado para Gates Cambridge y completar la parte específica de financiación. La universidad también pide una referencia adicional para quienes solicitan esta beca; en el caso de los doctorados, puede requerirse además una propuesta de investigación.

Qué fechas hay que mirar

Acá está uno de los puntos más importantes: no existe una única fecha límite para todos los posgrados.

Cada carrera tiene su propio “Funding Deadline”. Para el ingreso 2027/28, las dos principales fechas de cierre de financiación de Cambridge son el 8 de diciembre de 2026 y el 6 de enero de 2027, según el programa elegido. 

Por eso, no alcanza con mirar hasta cuándo acepta alumnos la carrera. Para competir por Gates Cambridge, la solicitud completa debe enviarse antes del plazo de financiación correspondiente, que suele cerrar bastante antes que la admisión general.

Quienes quieran postularse deberían comenzar por elegir el programa, revisar su fecha específica de financiamiento y preparar con tiempo el CV, certificados académicos, referencias y demás documentación solicitada en el Applicant Portal.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Estados UnidosJóvenesBecas universitarias
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras
1

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán
2

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil
3

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
4

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

El vuelo 1484 ha sido suspendido por falta de tripulación: crónica de una noche de incertidumbre en Aeroparque
5

"El vuelo 1484 ha sido suspendido por falta de tripulación": crónica de una noche de incertidumbre en Aeroparque

Ranking notas premium
La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
1

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma inútil de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio
2

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma "inútil" de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen
3

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen

¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?
4

¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?

El caso Cornell y las conductas que naturalizamos frente a la violencia sexual
5

El caso Cornell y las conductas que naturalizamos frente a la violencia sexual

Más Noticias
El vuelo 1484 ha sido suspendido por falta de tripulación: crónica de una noche de incertidumbre en Aeroparque

"El vuelo 1484 ha sido suspendido por falta de tripulación": crónica de una noche de incertidumbre en Aeroparque

Escándalo en el fútbol africano: la decisión del presidente de Burkina Faso tras la derrota ante Argentina

Escándalo en el fútbol africano: la decisión del presidente de Burkina Faso tras la derrota ante Argentina

¿Habrá lluvias o volverá el sol? Qué dice el pronóstico de Tucumán para el fin de semana

¿Habrá lluvias o volverá el sol? Qué dice el pronóstico de Tucumán para el fin de semana

El nombre de nena de solo tres letras que vuelve a ser tendencia en Argentina y pocos conocen su origen

El nombre de nena de solo tres letras que vuelve a ser tendencia en Argentina y pocos conocen su origen

La esposa de Diego Simeone reveló cómo construyó su imperio inmobiliario y la cifra que alcanzó en Madrid

La esposa de Diego Simeone reveló cómo construyó su imperio inmobiliario y la cifra que alcanzó en Madrid

Horóscopo chino: el signo que deberá evitar nuevos proyectos y poner límites en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que deberá evitar nuevos proyectos y poner límites en octubre, según Ludovica Squirru

Cómo estará el tiempo este viernes 9 de octubre en Tucumán: prepará el paraguas

Cómo estará el tiempo este viernes 9 de octubre en Tucumán: prepará el paraguas

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán

Comentarios