Estudiar en Cambridge con todos los gastos cubiertos: abrieron unas 55 becas

Resumen para apurados
- Cambridge abrió 55 becas Gates para que estudiantes internacionales cursen posgrados en Reino Unido en el ciclo 2027/28, cubriendo matrícula, visado y manutención total.
- El beneficio cubre hasta 68.000 libras anuales. La postulación se realiza en el portal universitario y evalúa excelencia académica, capacidad de liderazgo y compromiso social.
- Los plazos cierran entre diciembre de 2026 y enero de 2027, abriendo una oportunidad clave de formación global sin costo para futuros líderes e investigadores de todo el mundo.
Estudiar en Cambridge no implica solamente pagar una matrícula: también hay que afrontar alojamiento, comida, visa, cobertura médica y pasajes. Las becas Gates Cambridge buscan cubrir justamente ese paquete y, para el ingreso 2027/28, la ronda internacional prevé alrededor de 55 lugares para postulantes de fuera del Reino Unido.
La convocatoria está dirigida a quienes quieran cursar una maestría o un doctorado en la Universidad de Cambridge. Pueden presentarse candidatos internacionales de distintos países y áreas de estudio, siempre que cumplan con los requisitos del programa académico elegido.
Qué cubre la beca
El financiamiento acompaña la duración del programa y puede representar entre 35.000 y 68.000 libras por año, según el curso y las necesidades del estudiante.
La ayuda contempla la matrícula universitaria, manutención y otros gastos vinculados con estudiar en Reino Unido. También incluye el costo de la visa, el recargo de acceso al sistema sanitario británico y otros apoyos asociados a la estancia académica.
El programa Gates Cambridge entrega alrededor de 75 becas completas por año en total. Esa cifra se reparte entre una ronda específica para ciudadanos estadounidenses residentes en Estados Unidos y otra para el resto de los postulantes internacionales.
Quiénes pueden postularse
La beca está abierta a ciudadanos de países fuera del Reino Unido que quieran iniciar un posgrado elegible en Cambridge.
La selección no se limita al rendimiento académico. También se tienen en cuenta el motivo por el que la persona eligió el programa, su capacidad de liderazgo y el compromiso con generar impacto en otras personas o comunidades.
Para competir por Gates Cambridge, primero hay que cumplir con los requisitos académicos y lingüísticos del posgrado elegido.
Cómo hacer la postulación
No existe un formulario separado exclusivamente para la beca.
El primer paso es ingresar al sitio de Postgraduate Study de la Universidad de Cambridge, buscar la maestría o doctorado que interesa y abrir la sección “Apply”. Desde allí se accede al Applicant Portal, donde se crea una cuenta y se completa la solicitud académica.
Dentro del mismo formulario hay que indicar que se quiere ser considerado para Gates Cambridge y completar la parte específica de financiación. La universidad también pide una referencia adicional para quienes solicitan esta beca; en el caso de los doctorados, puede requerirse además una propuesta de investigación.
Qué fechas hay que mirar
Acá está uno de los puntos más importantes: no existe una única fecha límite para todos los posgrados.
Cada carrera tiene su propio “Funding Deadline”. Para el ingreso 2027/28, las dos principales fechas de cierre de financiación de Cambridge son el 8 de diciembre de 2026 y el 6 de enero de 2027, según el programa elegido.
Por eso, no alcanza con mirar hasta cuándo acepta alumnos la carrera. Para competir por Gates Cambridge, la solicitud completa debe enviarse antes del plazo de financiación correspondiente, que suele cerrar bastante antes que la admisión general.
Quienes quieran postularse deberían comenzar por elegir el programa, revisar su fecha específica de financiamiento y preparar con tiempo el CV, certificados académicos, referencias y demás documentación solicitada en el Applicant Portal.