Reforma judicial: La Corte rechazó las excusaciones de Sbdar y Posse, por lo que deberán intervenir en la demanda del Colegio de Abogados
El máximo tribunal consideró que la firma de acordadas administrativas para aplicar la ley 9.987 no constituye un adelanto de opinión sobre su validez constitucional.
Resumen para apurados
- La Corte Suprema de Tucumán rechazó apartar a los jueces Sbdar y Posse, quienes deberán intervenir en la demanda del Colegio de Abogados contra la reforma judicial.
- Los vocales se habían excusado por firmar acordadas de la ley 9.987, pero el tribunal concluyó que ello no constituyó un prejuzgamiento sobre su validez constitucional.
- Con el tribunal completo, la Corte provincial avanzará en el análisis de fondo para definir si la reforma judicial cuestionada es constitucional o no.
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