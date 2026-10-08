Resolución judicial

Reforma judicial: La Corte rechazó las excusaciones de Sbdar y Posse, por lo que deberán intervenir en la demanda del Colegio de Abogados

El máximo tribunal consideró que la firma de acordadas administrativas para aplicar la ley 9.987 no constituye un adelanto de opinión sobre su validez constitucional.

La Corte resolverá sobre la constitucionalidad de la reforma judicial.
La Corte resolverá sobre la constitucionalidad de la reforma judicial.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema de Tucumán rechazó apartar a los jueces Sbdar y Posse, quienes deberán intervenir en la demanda del Colegio de Abogados contra la reforma judicial.
  • Los vocales se habían excusado por firmar acordadas de la ley 9.987, pero el tribunal concluyó que ello no constituyó un prejuzgamiento sobre su validez constitucional.
  • Con el tribunal completo, la Corte provincial avanzará en el análisis de fondo para definir si la reforma judicial cuestionada es constitucional o no.
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