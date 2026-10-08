Polémica

Tensión en Tribunales: la Asociación de Magistrados no habría entregado toda la documentación requerida y recusó al juez

La conducción de la entidad apartó sin causa al magistrado que le había ordenado abrir sus cuentas bajo apercibimiento de secuestro por lo que hubo un sorteo.

En Tribunales se investiga la situación de la Asociación de Magistrados de Tucumán.
En Tribunales se investiga la situación de la Asociación de Magistrados de Tucumán.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Asociación de Magistrados de Tucumán recusó al juez que investiga sus cuentas tras no entregar toda la documentación requerida por la Justicia provincial.
  • La entidad apartó sin causa al magistrado luego de que este ordenara abrir balances y cuentas bancarias bajo apercibimiento de secuestro de documentación.
  • Tras la recusación se realizó un sorteo para asignar un nuevo juez, mientras se aguardan definiciones sobre la revisión contable de la entidad judicial.
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