Tensión en Tribunales: la Asociación de Magistrados no habría entregado toda la documentación requerida y recusó al juez

Resumen para apurados
- La Asociación de Magistrados de Tucumán recusó al juez que investiga sus cuentas tras no entregar toda la documentación requerida por la Justicia provincial.
- La entidad apartó sin causa al magistrado luego de que este ordenara abrir balances y cuentas bancarias bajo apercibimiento de secuestro de documentación.
- Tras la recusación se realizó un sorteo para asignar un nuevo juez, mientras se aguardan definiciones sobre la revisión contable de la entidad judicial.
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