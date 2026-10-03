Rotación: el seguro del campo tucumano

En la zona cañera, donde las lluvias de esta campaña fueron más que suficientes, seguramente paralizaron algo la cosecha de caña, actividad que, en general, viene retrasada de acuerdo con lo que se informa periódicamente. En la zona productora de granos, en cambio, esta agua llegó en una etapa de llenado, lo que puede mejorar aun más los cultivos invernales, salvo que los más tempranos ya estén en maduración o que el tiempo lluvioso se extienda.