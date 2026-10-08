La oposición tucumana se reunió en busca de un frente electoral para 2027

Resumen para apurados
- Líderes del PRO, la UCR, Fuerza Republicana y otros espacios opositores se reunieron en Tucumán para comenzar a articular un frente electoral contra el PJ rumbo a 2027.
- El encuentro marcó el primer diálogo conjunto de estos espacios, donde fijaron un nuevo cónclave en quince días y debatieron sobre la ausencia de La Libertad Avanza.
- La consolidación de esta alianza busca disputar la hegemonía del peronismo local en 2027, aunque la inclusión de los libertarios genera divisiones internas.
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