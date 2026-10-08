Política

La oposición tucumana se reunió en busca de un frente electoral para 2027

Referentes del PRO, la UCR, Fuerza Republicana, Creo y Pueblo Unido participaron del primer encuentro y acordaron volver a reunirse en dos semanas. Posiciones divididas sobre la ausencia de La Libertad Avanza.

ENCUENTRO. Dirigentes de distintos espacios políticos se reunieron para avanzar en la construcción de una alternativa electoral al PJ para 2027.
ENCUENTRO. Dirigentes de distintos espacios políticos se reunieron para avanzar en la construcción de una alternativa electoral al PJ para 2027. (Foto: Diego Aráoz / LA GACETA)
Por Matias Argañaraz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Líderes del PRO, la UCR, Fuerza Republicana y otros espacios opositores se reunieron en Tucumán para comenzar a articular un frente electoral contra el PJ rumbo a 2027.
  • El encuentro marcó el primer diálogo conjunto de estos espacios, donde fijaron un nuevo cónclave en quince días y debatieron sobre la ausencia de La Libertad Avanza.
  • La consolidación de esta alianza busca disputar la hegemonía del peronismo local en 2027, aunque la inclusión de los libertarios genera divisiones internas.
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