Cartas de lectores: el amor es más fuerte

¿Y si la Argentina te necesita? ¿Le dirías no? Imposible. Recuerdo aquella eliminatoria cuando recurrimos al Diego para ganarle a Australia. Y… Leo, aunque quieras, nunca te irás de la Selección mientras juegues al fútbol. Hoy aceptamos tu decisión pero sabemos que siempre estarás dispuesto a volver si te necesitamos. Un ídolo no se va por su propia decisión porque el amor entre él y su gente no se puede cortar, es de una pieza. Hoy disfrutemos todos de esta fiesta en la que nada termina, solo se respeta al ídolo en un sentimiento pero no en una decisión irrevocable. El amor es eterno mientras dura. Nunca dijiste que nos dejabas de querer y nosotros te seguimos y seguiremos amando. Porque el amor es más fuerte que tu decisión. Lionel Andrés Messi no te decimos adiós, te decimos hasta siempre.