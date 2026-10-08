Golpeó a su madre para robarle $50.000 y el celular: quedó con prisión preventiva

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán dictó prisión preventiva para un hombre acusado de golpear a su madre para robarle $50.000 y el celular el 5 de octubre en la capital provincial.
- El agresor entró por una ventana, atacó a la víctima en la cabeza y huyó con el botín; horas después regresó, la mujer llamó al 911 y fue detenido con el teléfono.
- El juez ordenó su traslado al penal por dos meses mientras la Fiscalía avanza con la causa por robo, garantizando la protección de la víctima durante el proceso.
Un hombre quedó bajo prisión preventiva acusado de haber ingresado a la vivienda de su madre por una ventana, golpearla y robarle $50.000 y un teléfono celular. El hecho ocurrió el lunes 5 de octubre en la capital y el sospechoso fue detenido horas después cuando regresó al domicilio.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, a cargo de Carlos Saltor. Durante una audiencia solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), la auxiliar fiscal Julieta Diosque pidió el control de la aprehensión, la formalización de la investigación y una medida de coerción de máxima intensidad.
La representante del MPF relató las circunstancias en las que se produjo la detención y solicitó que se declarara legal la aprehensión. Luego describió el hecho atribuido al acusado, encuadrado legalmente como robo en calidad de autor.
La Fiscalía pidió que permanezca privado de su libertad durante dos meses mientras avanza la investigación. El juez Sebastián Mardiza hizo lugar al requerimiento y dispuso su inmediato traslado a las instalaciones correspondientes del Servicio Penitenciario.
El ataque en la vivienda
Según la acusación, el hecho ocurrió el 5 de octubre, alrededor de las 7, cuando la víctima se encontraba en su domicilio de calle Juan Manuel de Rosas al 800, en San Miguel de Tucumán.
Su hijo habría ingresado a la vivienda por una ventana sin autorización. Una vez en el interior, comenzó a insultarla, le arrebató su teléfono celular y le dio un golpe de puño en la cabeza que provocó que la mujer cayera sobre la cama.
Antes de retirarse, el acusado habría tomado $50.000 que se encontraban sobre la mesa de luz. Además, según la acusación, amenazó de muerte a su madre.
Lo detuvieron con el celular
Alrededor del mediodía, el acusado regresó al domicilio. Ante esta situación, la víctima alertó al Sistema de Emergencias 911.Los efectivos policiales iniciaron la búsqueda y lograron aprehenderlo en la intersección de las calles Chacabuco y Capitán Gaspar Medina.
Allí, los agentes encontraron entre sus prendas el teléfono celular que, según la investigación, había sido sustraído a la víctima durante la mañana.