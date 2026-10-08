Seguridad

Entró a una vivienda durante la madrugada y fue detenido cuando intentaba abrir un auto

El acusado habría ingresado a una casa de la autopista Sur, mientras una mujer dormía junto a sus dos hijos.

Audiencia virtual. MPF
Audiencia virtual. MPF
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un hombre de 28 años fue detenido y quedó con prisión preventiva tras intentar robar un auto en una casa de la autopista Sur en San Miguel de Tucumán durante la madrugada.
  • El acusado forzó el vehículo con un cuchillo encintado mientras la familia dormía, pero la dueña de casa lo descubrió y lo retuvo hasta la llegada de la Policía.
  • La Justicia dictó la prisión preventiva del imputado hasta el 22 de octubre y su traslado a un penal por peligro de fuga y riesgo de entorpecer la investigación.
Resumen generado con IA

Un hombre, de 28 años, quedó con prisión preventiva luego de ser acusado de ingresar durante la madrugada a una vivienda ubicada sobre la autopista Sur, en San Miguel de Tucumán, y de intentar abrir un automóvil estacionado en el garaje utilizando un cuchillo.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.30 de ayer. Según la acusación, Gustavo Emmanuel Santillán ingresó a la propiedad mientras una mujer se encontraba durmiendo junto a sus dos hijos. Una vez dentro, se dirigió hacia un Peugeot estacionado en el garaje, propiedad de uno de los hijos de la dueña de casa.

Santillán habría intentado abrir la puerta del lado del conductor con un cuchillo amarrado con cinta, pero no logró concretar la maniobra. La propietaria de la vivienda advirtió su presencia y consiguió retenerlo hasta la llegada de efectivos policiales, que procedieron a su aprehensión.

Prisión preventiva

Este jueves 8 de octubre se realizó una audiencia de formulación de cargos y pedido de medidas cautelares, por requerimiento de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, a cargo de Carlos Saltor.

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Jorgelina Gil atribuyó a Santillán el delito de robo simple en grado de tentativa, en calidad de autor.

La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que el acusado permanezca bajo prisión preventiva hasta el próximo 22 de octubre. Fundamentó el pedido en la existencia de riesgos procesales de fuga y de obstaculización de la investigación.

La jueza interviniente hizo lugar al planteo de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva por el plazo solicitado. Además, ordenó el inmediato traslado del acusado a una unidad penitenciaria.

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