Entró a una vivienda durante la madrugada y fue detenido cuando intentaba abrir un auto

El hecho ocurrió alrededor de las 2.30 de ayer. Según la acusación, Gustavo Emmanuel Santillán ingresó a la propiedad mientras una mujer se encontraba durmiendo junto a sus dos hijos. Una vez dentro, se dirigió hacia un Peugeot estacionado en el garaje, propiedad de uno de los hijos de la dueña de casa.