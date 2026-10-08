Denuncia por un presunto secuestro en Uber: “El chofer señalado no figuraba en el registro municipal”, dijo Arnedo

Resumen para apurados
- El municipio de San Miguel de Tucumán confirmó que el chofer de Uber denunciado por un presunto secuestro a la hija de un funcionario provincial no figura en el registro oficial.
- La joven logró escapar en un semáforo tras ser retenida por el chofer. La Justicia analiza cámaras de seguridad, mientras que el acusado ya se presentó ante la Policía.
- El hecho reactivó el debate sobre la seguridad en aplicaciones de transporte, mientras la intendencia advirtió que sancionará a las empresas que no envíen sus nóminas de choferes.
El presunto intento de secuestro denunciado por el secretario de Adicciones de la provincia, Lucas Haurigot Posse, durante un viaje solicitado a través de Uber, puso nuevamente bajo la lupa el funcionamiento de las plataformas de transporte en San Miguel de Tucumán. Mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar qué ocurrió, desde el municipio confirmaron que el chofer señalado por el funcionario no figura en el registro municipal de conductores de aplicaciones.
La información fue brindada a LA GACETA por Carlos Arnedo, secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, quien explicó en LG Play que, apenas tomaron conocimiento de la denuncia, verificaron si el conductor estaba empadronado.
“Lo primero que hicimos ayer fue fijarnos si lo teníamos registrado. Efectivamente no está registrado”, dijo. Según detalló, buscaron al conductor a partir del nombre que había trascendido públicamente y no encontraron coincidencias en el padrón.
El funcionario aclaró que el registro comenzó a funcionar el 1 de octubre y que, hasta el momento de la entrevista, llevaba entre cinco y seis días hábiles de funcionamiento. En ese período, señaló, casi 270 conductores ya se habían inscripto.
Qué dijo Arnedo sobre la denuncia
Arnedo remarcó que la situación denunciada está bajo investigación judicial y pidió cautela hasta que se establezca qué ocurrió durante el viaje. “No hay que demonizar la actividad por uno”, sostuvo. Y agregó que, si finalmente se confirma la denuncia, se estaría ante “un delincuente”, pero que esa eventual conducta no puede trasladarse al conjunto de los trabajadores que prestan el servicio.
La investigación está a cargo de la Justicia y se analizan, entre otros elementos, registros de cámaras de seguridad y otros datos que permitan reconstruir el episodio. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, había confirmado que el caso está siendo investigado y que el conductor señalado se presentó en una comisaría al tomar conocimiento de la denuncia.
El municipio cuestiona la falta de información de las plataformas
El caso se conoce mientras la Municipalidad intenta avanzar con el registro obligatorio de los conductores y vehículos que trabajan para plataformas digitales. Arnedo explicó que la ordenanza establece que las empresas deben remitir periódicamente los listados de conductores y vehículos, algo que, según afirmó, no ocurrió hasta ahora.
“Las plataformas debían cada 30 días mandar los listados de conductores y de coches y jamás han mandado absolutamente nada”, cuestionó.
Ante esa situación, el municipio decidió poner en funcionamiento su propio registro. Según Arnedo, el objetivo es conocer quiénes prestan el servicio, qué vehículos utilizan y si cumplen con los requisitos establecidos por la normativa municipal.
El funcionario insistió además en que el empadronamiento no tiene un fin recaudatorio y que es gratuito para los conductores. No obstante, advirtió que la ordenanza contempla sanciones para las empresas que incumplan con las disposiciones municipales.
Qué recomendó a quienes usan aplicaciones de transporte
En medio de la investigación por el presunto intento de secuestro, Arnedo también dejó una recomendación para los usuarios de las plataformas.
Sugirió que, antes de subir a un vehículo, los pasajeros comprueben que el conductor y el automóvil coincidan con los datos que aparecen en la aplicación.
“Hay que constatar fehacientemente entre lo que dice el pedido por la base digital o tecnológica del teléfono y cuál es el vehículo que viene”, explicó.
Según señaló, no es poco frecuente que llegue un automóvil o un conductor diferente al informado por la plataforma. En esos casos, recomendó no abordar el vehículo y utilizar los mecanismos de denuncia que ofrecen las propias aplicaciones.
También consideró importante revisar la calificación del conductor antes de aceptar el viaje.
“Queremos cuidar al vecino, cuidar al ciudadano y cuidar el trabajo de los honestos que trabajan y mucho en esta materia”, concluyó.
El origen de la denuncia
El caso se inició el miércoles por la mañana, cuando la hija de Haurigot Posse, secretario de Adicciones de la provincia, denunció que había vivido una situación sospechosa durante un viaje solicitado por Uber, luego de salir de la Facultad de Psicología.
Según el relato del funcionario, la joven comenzó a sentirse mal dentro del vehículo y pidió descender, pero el conductor se habría negado. Finalmente, logró bajar cuando el auto se detuvo en un semáforo.
Haurigot Posse radicó la denuncia minutos después y difundió el caso en sus redes sociales. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que dispuso el análisis de cámaras de seguridad y otras medidas para determinar qué ocurrió.