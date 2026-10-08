Denuncia por un presunto secuestro en Uber: “El chofer señalado no figuraba en el registro municipal”, dijo Arnedo

El presunto intento de secuestro denunciado por el secretario de Adicciones de la provincia, Lucas Haurigot Posse, durante un viaje solicitado a través de Uber, puso nuevamente bajo la lupa el funcionamiento de las plataformas de transporte en San Miguel de Tucumán. Mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar qué ocurrió, desde el municipio confirmaron que el chofer señalado por el funcionario no figura en el registro municipal de conductores de aplicaciones.