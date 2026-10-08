“Mmuá” fue condenado a prisión efectiva por robar dos reposeras de una casa de Horco Molle

El convenio fue firmado por la fiscal Susana Cordisco, titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, Olea y su defensa técnica. La auxiliar de fiscal Lourdes Correa fue la encargada de exponer los términos del acuerdo ante la jueza Isabel Méndez, quien finalmente lo declaró admisible y condenó al acusado como autor material y penalmente responsable del delito de hurto simple.