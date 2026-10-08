Seguridad

“Mmuá” fue condenado a prisión efectiva por robar dos reposeras de una casa de Horco Molle

José Antonio Olea recibió una pena de dos meses de prisión por el hurto cometido en una vivienda.

Seguimiento del acusado. MPF
Seguimiento del acusado. MPF
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • José Antonio Olea fue condenado este jueves a dos meses de prisión efectiva por robar dos reposeras de una vivienda en Horco Molle, Yerba Buena.
  • Identificado por cámaras y detenido con los bienes, Olea reincidió tras cumplir en julio una pena previa unificada por delitos similares.
  • Mediante un juicio abreviado, la jueza ordenó su traslado al penal para cumplir encierro efectivo ante su reiterada conducta delictiva.
Resumen generado con IA

José Antonio Olea, alias “Mmuá”, fue condenado a dos meses de prisión de cumplimiento efectivo por el hurto de dos reposeras cometido en una vivienda en la zona de Horco Molle, en Yerba Buena. La sentencia fue dictada este jueves 8 de octubre, durante una audiencia en la que se presentó un acuerdo de juicio abreviado.

El convenio fue firmado por la fiscal Susana Cordisco, titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, Olea y su defensa técnica. La auxiliar de fiscal Lourdes Correa fue la encargada de exponer los términos del acuerdo ante la jueza Isabel Méndez, quien finalmente lo declaró admisible y condenó al acusado como autor material y penalmente responsable del delito de hurto simple.

Además, la magistrada dispuso el traslado de Olea a un complejo penitenciario.

El hurto en Horco Molle

El hecho ocurrió el domingo 27 de septiembre, alrededor de las 14.20, en una vivienda ubicada en calle Higueritas al 2800, en el barrio Horco Molle. Según la acusación, Olea, quien es vecino de la zona, ingresó al sector delantero de la propiedad, que no contaba con medidas de seguridad, y se apoderó de dos sillas plegables de metal y tela.

Después de tomar los elementos, se retiró del lugar. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y el análisis de las imágenes permitió identificar al sospechoso.

Horas más tarde, alrededor de las 16.30, personal policial localizó a Olea en calle Higueritas al 2500. Al advertir la presencia de los efectivos, intentó escapar, pero fue interceptado. En ese momento llevaba consigo las dos sillas denunciadas como sustraídas.

Un antecedente reciente

Durante la audiencia de formulación de cargos, realizada nueve días atrás, la auxiliar de fiscal había señalado como antecedente relevante que Olea contaba con una condena de prisión de cumplimiento condicional dictada en diciembre de 2023.

Esa pena fue revocada en febrero de 2025 y unificada con otras condenas. Según indicó el Ministerio Público Fiscal, terminó de cumplirla en julio de este año.

“Es decir, apenas tres meses después de haber recuperado su libertad, el imputado volvió a cometer un hecho de idéntica matriz delictiva”, había sostenido Correa.

Con el acuerdo de juicio abreviado presentado este jueves, la jueza condenó a Olea a dos meses de prisión efectiva y ordenó su traslado a un complejo penitenciario.

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