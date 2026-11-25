Resumen para apurados
- La Orquesta Juvenil de la UNT abrió en Tucumán la inscripción hasta el 10 de diciembre para sumar músicos de hasta 28 años con una beca mensual para cubrir todas sus filas.
- Los aspirantes deben completar un formulario web y rendir audiciones presenciales entre el 14 y 18 de diciembre, interpretando dos obras contrastantes y pasajes orquestales.
- Quienes resulten elegidos accederán a una beca de diez meses y protagonizarán ensayos y conciertos sinfónicos en el Teatro Alberdi a partir de marzo de 2027.
La Orquesta Juvenil de la Universidad Nacional de Tucumán abrió una convocatoria para incorporar nuevos integrantes para 2027, contempla todas sus filas y ofrece una beca mensual.
La propuesta está destinada a músicos de hasta 28 años. Los interesados podrán inscribirse hasta el 10 de diciembre, mientras que las pruebas se realizarán durante la semana del 14 al 18 de ese mes.
Qué hay que preparar para las audiciones
Se deben presentar dos obras, movimientos o estudios de estilos o características contrastantes. Además, tendrán que realizar una lectura de pasajes orquestales. Ese material será enviado por correo electrónico a cada aspirante, a la dirección que haya indicado al completar la inscripción, una vez que cierre la convocatoria.
Las audiciones serán en la Sala Ojunt, ubicada en el segundo piso del Teatro Alberdi, con ingreso por Jujuy 92. Cada participante recibirá por correo el cronograma con su día y horario durante la semana posterior al cierre de las inscripciones.
La convocatoria contempla la incorporación de músicos para todas las filas de la orquesta, por lo que está abierta a instrumentistas de las distintas secciones.
Una beca mensual y tres ensayos por semana
Quienes ingresen a la Orquesta Juvenil recibirán una beca mensual durante diez meses, desde marzo hasta diciembre de 2027.
La participación también implica asumir una rutina de trabajo musical. Actualmente, la agrupación realiza tres ensayos semanales: los lunes, miércoles y jueves, de 17 a 20.
Las actividades se desarrollan en el Teatro Alberdi y comenzarán el lunes 1 de marzo de 2027 para los nuevos integrantes.
La Orquesta Juvenil depende de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNT y desarrolla actividades de formación e interpretación musical. Su propuesta incluye conciertos, presentaciones con solistas, espectáculos sinfónicos y otras experiencias artísticas.
Cómo inscribirse
Los interesados deben completar el formulario habilitado por la Secretaría de Extensión Universitaria antes del 10 de diciembre de 2026. Allí deberán consignar sus datos y el correo electrónico al que recibirán posteriormente los materiales necesarios para la audición.
El formulario de inscripción está disponible en este enlace. También se pueden realizar consultas al correo orquestajuvenilunt@gmail.com o ingresar al sitio de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNT donde está la información.
Los resultados se comunicarán por correo electrónico el 30 de diciembre. Quienes sean seleccionados se incorporarán a los ensayos a partir del 1 de marzo de 2027.