“Es un soplo la vida… pero perdura el bien”. Con esas palabras del Papa León XIV, pronunciadas durante su visita a la Argentina, la Conferencia Episcopal Argentina abrió una carta en la que pidió al Senado que apruebe con urgencia el proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea. La iniciativa tiene media sanción de Diputados desde noviembre de 2024 y corre el riesgo de perder estado parlamentario. Para hoy está convocado un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales para debatir el proyecto junto con otros expedientes sobre apuestas. El Senado acordó tratarlo mañana en el recinto.
En estos dos años, la publicidad de las apuestas ganó espacio en las transmisiones deportivas y en las redes sociales, mientras las billeteras virtuales facilitaron las transferencias de dinero para jugar. Según los especialistas consultados, esa exposición y el acceso permanente desde el celular aumentan el riesgo de juego problemático y facilitan que niños y adolescentes empiecen a apostar.
Durante el Mundial de Fútbol, las casas de apuestas fueron el rubro con mayor presencia publicitaria en las transmisiones analizadas según un informe del medio Chequeado. En la primera etapa del torneo, el Cepla de Villa Luján registró un aumento del 15% en las consultas por problemas con el juego. Días después de la final, sus profesionales advertían otro incremento. Pálpitos, una de las casas habilitadas en Tucumán, informó que durante la Copa creció la actividad y hubo un aumento en los intentos de ingreso de menores. Según su estimación general, hasta uno de cada diez intentos de registro se trató de un menor de edad. Sin embargo, el fenómeno ya era visible antes del Mundial. En 2025, la Sedronar encuestó a 5.002 estudiantes de 42 escuelas secundarias tucumanas. El estudio estimó que el 18% había apostado por internet en los 12 meses anteriores.
Entre agosto y septiembre, la serie de LA GACETA “Un casino en el bolsillo” mostró cómo las apuestas se habían incorporado a la vida escolar. Estudiantes que organizaron talleres de prevención se encontraron con chicos de 12 años que reconocieron haber apostado en distintas plataformas. Contaron que algunos usaban cuentas prestadas o falseaban su edad. En el circuito clandestino, un ex “cajero” relató que captaba jugadores por redes sociales, recibía transferencias y habilitaba cuentas incluso a quienes, por sus voces o fotografías, suponía menores de edad.
Estos son apenas algunos de los datos y escenas que muestran hasta qué punto las apuestas online parecen haber ganado terreno en la vida de muchos adolescentes. Mientras tanto, el proyecto que busca regularlas lleva casi dos años a la espera de una decisión del Senado.
Cuando el juego se vuelve compulsivo, compromete la salud de quien apuesta y altera vínculos familiares. Las deudas pueden quebrar la confianza en el hogar y obligar a postergar estudios y proyectos. En los casos más graves pueden aparecer la desesperación y el riesgo de suicidio. Que la exposición a esos riesgos comience ya en la niñez y adolescencia impone la necesidad de una respuesta urgente.
A la luz de estos antecedentes, parece haber razones suficientes para que el Senado debata y apruebe sin más demora la iniciativa que recibió de Diputados. El texto busca restringir la publicidad de las apuestas online, prohibir los patrocinios deportivos y reforzar los controles para impedir el acceso de menores. Esas medidas, además, requieren una fiscalización que alcance también a quienes ofrecen cuentas para apostar en sitios clandestinos y que a estas acciones se sumen también políticas provinciales.
Proteger la salud mental de los adolescentes exige que el Estado adapte sus controles a la rapidez con que cambian estas prácticas. Mientras el Senado demora su decisión, los chicos siguen expuestos. Como advierte el Episcopado en su carta, “la indiferencia y las postergaciones tienen consecuencias”.