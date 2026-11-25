Durante el Mundial de Fútbol, las casas de apuestas fueron el rubro con mayor presencia publicitaria en las transmisiones analizadas según un informe del medio Chequeado. En la primera etapa del torneo, el Cepla de Villa Luján registró un aumento del 15% en las consultas por problemas con el juego. Días después de la final, sus profesionales advertían otro incremento. Pálpitos, una de las casas habilitadas en Tucumán, informó que durante la Copa creció la actividad y hubo un aumento en los intentos de ingreso de menores. Según su estimación general, hasta uno de cada diez intentos de registro se trató de un menor de edad. Sin embargo, el fenómeno ya era visible antes del Mundial. En 2025, la Sedronar encuestó a 5.002 estudiantes de 42 escuelas secundarias tucumanas. El estudio estimó que el 18% había apostado por internet en los 12 meses anteriores.