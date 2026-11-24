El segundo escrito fue rubricado por Andrés Jaime, de la Unión de Gremios Estatales (UGE), quien solicitó “un incremento o recomposición salarial” con el objetivo de “poder alcanzar una mayor mejora para estas fechas (Navidad y Fin de Año), que implican gastos extraordinarios para el bolsillo de nuestras familias y valores elevados ante la suba inflacionaria”. "Motiva también este pedido el fin de acercar el salario del trabajador al valor real de la Canasta Básica y los reales valores que tienen los distintos servicios, alimentos y necesidades que se afrontan día a día en cuestiones de consumo", sostuvo el secretario general de la UGE en la nota.