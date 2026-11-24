Resumen para apurados
- Gremios estatales pidieron un bono al gobernador Osvaldo Jaldo en Tucumán para compensar la crisis, ante lo cual el mandatario evitó adelantar una decisión oficial.
- Dos sindicatos formalizaron el reclamo ante la Casa de Gobierno provincial, mientras el Ejecutivo analiza la capacidad financiera y el impacto en las cuentas públicas.
- La definición oficial dependerá del margen fiscal de la provincia, marcando la pauta para el cierre del año y la relación con los trabajadores públicos.
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Los planteos realizados por gremios estatales para requerir un incremento de emergencia con miras a las fiestas de Año Nuevo están siendo analizados por la Casa de Gobierno. Y si bien parece complicado que se abra una discusión salarial en esta instancia, la idea de solicitar un bono también está en la agenda de los sindicatos del sector público.
“No quiero adelantarme, ni para negar nada ni tampoco para generar falsas expectativas. Por eso, yo creo que, con la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado, en tiempo y forma, seguramente vamos a poder ir conversando para tomar decisiones”, explicó el gobernador, Osvaldo Jaldo, al ser consultado sobre este punto en rueda de prensa.
Más allá de la cautela del mandatario, lo cierto es que la entrega de un eventual extra de carácter no remunerativo ni bonificable tendría algún grado de impacto en las arcas provinciales.
Considerando sólo al personal de planta permanente de la Administración Pública, que supera los 102.000 cargos en el Presupuesto 2026, un bono de $50.000 representaría un global de $5.100 millones para el erario. ¿Cómo se puede “traducir” esta cantidad de dinero? Para tener una referencia, el monto equivale a lo invertido por el Gobierno provincial para la construcción de la nueva ruta a La Ruina de Quilmes, que cerrará el circuito turístico en los valles.
Si la suma fija para los trabajadores estatales, en cambio, alcanzara los $100.000, el Poder Ejecutivo debería desembolsar unos $10.200 millones, es decir, una cifra cercana a la destinada para la ejecución del Plan Integral de Prevención Hídrica, cuyo objetivo es mitigar los efectos de las inundaciones en puntos estratégicos de Tucumán.
Finalmente, siguiendo con estos cálculos extraoficiales, si se decidiera otorgar un bono de $150.000, la erogación rondaría los $15.300 millones, una partida que se acerca a la aplicada para construir la rotonda de acceso Alberdi ($4.500 millones), el nuevo puente de Estación Aráoz y Tacanas ($2.500 millones), las 80 viviendas con infraestructura de Burruyacu ($4.000 millones), el nuevo edificio del Registro Civil de la Provincia ($2.200 millones) y la repavimentación de un tramo de 8 kilómetros de la ruta provincial 323 ($2.500 millones).
Diálogo y cautela
Al margen de estas cuentas, Jaldo dejó en claro que todavía no hay nada definido respecto a los planteos sindicales. En ese sentido, destacó que el Gobierno provincial, en cada negociación salarial, no sólo se aboca a “la cuestión de los ingresos, sino también con lo que tiene que ver con las condiciones laborales de cada repartición”. “Lo venimos haciendo a través del diálogo. En estos tres años de gobierno ya hicimos varias recomposiciones salariales”, señaló. Y agregó que los acuerdos quedan plasmados por escrito. “Cuando las actas se cumplan, no hay dudas de que nos vamos a sentar”, indicó.
Aunque Jaldo no mencionó fechas, en rigor, la apertura de las paritarias 2027 está fijada para febrero próximo, es decir, un mes antes del inicio del ciclo lectivo. “Como estos tres años, el Gobierno provincial ha venido cumpliendo a rajatabla los compromisos asumidos, y esta vez no va a ser la excepción”, reafirmó luego el mandatario.
Además, en cuanto a la posibilidad del bono, advirtió que “todavía falta, hay que esperar”. “No olvidemos que todavía hay que pagar los sueldos de noviembre, de diciembre y el medio aguinaldo. Para la Provincia, son dos planillas y media de sueldos”, profundizó. Y reafirmó que, por ello, prefería no “adelantar una opinión”.
Dos pedidos por escrito
Por lo pronto, dos sindicatos estatales plantearon la semana pasada de manera formal un pedido ante el jefe del Ejecutivo.
El primero fue la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que encabeza Jorge Flores. Este gremio pidió “un aumento salarial de emergencia, de manera urgente, y que impacte directamente en nuestros haberes mensuales”. “Nuestros sueldos quedaron muy por debajo de la línea de la pobreza, de acuerdo a las mediciones del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos)”, indicó Flores.
El segundo escrito fue rubricado por Andrés Jaime, de la Unión de Gremios Estatales (UGE), quien solicitó “un incremento o recomposición salarial” con el objetivo de “poder alcanzar una mayor mejora para estas fechas (Navidad y Fin de Año), que implican gastos extraordinarios para el bolsillo de nuestras familias y valores elevados ante la suba inflacionaria”. "Motiva también este pedido el fin de acercar el salario del trabajador al valor real de la Canasta Básica y los reales valores que tienen los distintos servicios, alimentos y necesidades que se afrontan día a día en cuestiones de consumo", sostuvo el secretario general de la UGE en la nota.