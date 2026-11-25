Resumen para apurados
- La Usina Cultural Tucumán abrió hasta el 1 de diciembre la convocatoria internacional "Alza tu pluma, alza tu voz" para que mayores de 14 años publiquen relatos inéditos.
- Los participantes pueden enviar textos de hasta 6.000 caracteres o audios de hasta cinco minutos bajo seudónimo, eligiendo entre tres ejes temáticos culturales e imaginativos.
- El certamen elegirá diez textos y diez grabaciones para una antología digital en 2027, fomentando la difusión de nuevos autores sin ceder sus derechos de propiedad intelectual.
Un relato de hasta 6.000 caracteres o una narración de cinco minutos pueden ser el comienzo de una publicación. La Usina Cultural Tucumán abrió la convocatoria internacional “Alza tu pluma, alza tu voz”, que busca obras inéditas para integrar una antología digital en dos formatos: texto escrito y audiohistoria. Pueden participar personas mayores de 14 años, sin importar su nacionalidad o experiencia en la escritura.
La convocatoria estará abierta hasta el 1 de diciembre y es gratuita. Cada participante podrá presentar una obra original en español, en una de las modalidades o en ambas.
Qué condiciones deben cumplir los relatos
La convocatoria propone tres ejes temáticos: historias situadas en un espacio, viaje o acontecimiento concreto; relatos vinculados con expresiones artísticas y culturales, como música, teatro, cine, literatura y pintura; y obras relacionadas con la imaginación, el proceso creativo o la reflexión cultural.
Para la modalidad escrita, se aceptarán textos de hasta 6.000 caracteres con espacios incluidos. El documento deberá estar en formato Word o Google Docs, en hoja A4, con tipografía Georgia o Garamond de 12 puntos, interlineado de 1,5 y páginas numeradas.
En audio, las grabaciones deberán durar entre tres y cinco minutos y entregarse en formato MP3 u Ogg. Se podrán incorporar efectos especiales y sonidos, pero no música ni melodías.
En las dos modalidades, el material deberá identificarse con el título de la obra y un seudónimo, sin datos personales, para garantizar la evaluación anónima.
Cómo enviar una obra a la Usina Cultural
La inscripción se realiza por correo electrónico a convocatoriasusinacultuc@gmail.com, con el asunto “Alza tu pluma, alza tu voz - 2026”, seguido del seudónimo elegido.
En el cuerpo del mensaje se deberá incluir una ficha con nombre completo, seudónimo, correo electrónico, teléfono, nacionalidad, país de residencia, edad, ocupación, interés principal, modalidad elegida y título de la obra.
El relato escrito o el archivo de audio se adjuntará por separado y deberá conservar el anonimato. Si se utilizan palabras de lenguas originarias o regionalismos que necesiten explicación, se podrá agregar un glosario.
La organización seleccionará diez textos y diez audiohistorias. Las obras elegidas integrarán la antología “Alza tu pluma, alza tu voz” 2027, que tendrá una edición digital escrita y otra sonora. Sus autores recibirán un diploma o mención especial y contarán con una presentación biográfica en la publicación.
El cronograma establece el anuncio de los seleccionados para el 28 de febrero de 2027 y la publicación de las antologías para abril. Los derechos de autor seguirán perteneciendo a sus creadores: la editorial tendrá únicamente un permiso de reproducción no exclusivo para difundir las obras en el marco de la antología y comunicar los resultados.
Las bases y las consultas pueden solicitarse a través del correo de la convocatoria. El plazo para participar vence el 1 de diciembre.